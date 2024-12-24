Зеленый свет: в Правительстве рассказали, как новая трасса изменила жизнь регионов

Хуснуллин: По новой трассе М-12 «Восток» за год совершено более 26 млн поездок

Трасса М-12 «Восток» после запуска движения оказала колоссальный эффект на социально-экономическое развитие регионов России. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Трассу М-12 “Восток” мы строим по поручению президента, а ее участок до Казани нам удалось реализовать в максимально сжатые сроки. Этот проект по праву стал гордостью и достоянием дорожной отрасли страны, которая в последние годы стремительно наращивает обороты. Новая магистраль помогла разгрузить одну из самых высокоинтенсивных федеральных дорог – М-7 “Волга”, что напрямую повлияло на безопасность движения и позволило вдвое сократить число ДТП во всем коридоре от Москвы до Казани», – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что спустя год после открытия движения по трассе М-12 автовладельцы проехали по ней более 26 млн раз, а пассажиропоток превысил 43 млн человек. Чтобы поездки были быстрыми и комфортными, проводится масштабная работа по строительству современных объектов придорожного сервиса. На момент открытия движения по М-12 до Казани на трассе работало 18 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса, а за год открылось еще шесть. На М-12 все 24 МФЗ предлагают необходимые услуги и сервис водителям и пассажирам, отметил Хуснуллин.

Напомним, президент России Владимир Путин год назад дал старт движению по скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Благодаря реализации этого амбициозного проекта время в пути для автомобилистов сократилось практически в два раза. Движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани осуществляется без светофоров и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Магистраль на протяжении всего маршрута освещена, встречные потоки разделены барьерным ограждением.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: government.ru