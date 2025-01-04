Шакилу О'Нилу пришлось переделать электрический спорткар под свой рост

Баскетболист Шакил О'Нил лишил Lucid Air пары дверей, чтобы в него поместиться

С ростом 216 см и весом 147 кг прославленный баскетболист Шакил О’Нил помещается далеко не в любом автомобиле. И в большинстве случаев ему приходится переделывать машины под себя – похожие сложности, кстати, есть у его коллеги Леброна Джеймса и у актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Так вот, в декабре в Сети появились фото новой машины Шака – это электрический спорткар Lucid Air. Напомним, в оригинальном виде это четырехдверный седан.

Стандартный Lucid Air

В некоторых американских СМИ называют новый автомобиль баскетболиста словом «купе», но это не совсем корректно: на снимках из мастерской West Coast Customs видно, что центральные стойки кузова сохранены, но смещены назад, чтобы сделать двери более широкими. Так что получившийся кузов – это двухдверный седан.

Lucid Air О’Нила

Есть и еще пара мелких доработок. На носу появилась весьма забавная в данном контексте надпись «DIESEL» – это одно из прозвищ О’Нила. Кроме того, в центре колесных дисков появился логотип Супермена, любимого героя спортсмена.

Этот Wrangler был четырехдверным...

Источник упоминает, что в некоторые свои машины Шак все же помещается без проблем – у него несколько Hummer, Bentley, Cadillac Escalade и, как минимум, один огромный пикап Ford F-650. Но вот с машинами покомпактнее приходится повозиться. Так, лет 20 назад у него была пара Ferrari – серебристая F355 и красная 360 Modena, которые были «вечными кабриолетами» с отодвинутыми до упора сиденьями, а в F355, по слухам, пришлось переместить и топливный бак...

Шакил О'Нил – четырехкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион, телеведущий телеканала TNT

С приобретенным позднее Lamborghini Gallardo поступили радикальнее: чтобы звезда НБА смог в ней ездить, ее просто сделали длиннее, раздвинув колесную базу. В итоге машина стоила 600 тысяч долларов, потому что, помимо ее покупки и оплаты работ, понадобилось купить еще один Gallardo в качестве донора.

Ну и еще одна (хотя ей список не ограничивается) история про Шакил-кастом. В 2013 году он купил четырехдверный Jeep Wrangler Unlimited – тогда такие машины только появились – и силам той же команды West Coast Customs, что сделали его нынешний Lucid Air, переделал его в двухдверный! Тут-то с колесной базой все было как раз отлично, нужно было просто избавиться от малюсеньких дверей и сделать другие, побольше... С другой стороны, если надо снять смешной ролик, Шакил способен поместиться даже в стандартный Smart Fortwo – пруфы можно запросто (хм...) найти в Сети.

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Источник: The Drive