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Старовойт: Поезд для ВСМ Москва – Петербург...

Из Москвы в Тверь можно будет добраться за 39 минут — мы знаем название поезда

Старовойт: Поезд для ВСМ Москва – Петербург получил название «Белый кречет»

Первый поезд, который будет курсировать по маршруту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, получил название «Белый кречет». Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт.

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По словам главы Минтранса, до настоящего момента это название носило статус рабочего, а теперь утверждено как официальное.

«Да, выбрали название "Белый кречет"», – подтвердил глава ведомства.

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Традиционно сложилось, что все поезда, курсирующие на железных дорогах России, получают названия птиц, таких, например, как «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Иволга» и «Финист».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в марте текущего года дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург протяженностью 679 км. Благодаря новой трассе дорога из одной столицы в другую займет всего 2 часа 15 минут.

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На маршруте планируется 16 остановок, в том числе в Твери (время в пути из столицы 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидается, что пассажиропоток за год составит не менее 23 млн человек. Вложенные инвестиции в реализацию проекта по строительству ВСМ оцениваются в 1,7 трлн рублей.

Производством высокоскоростных составов займутся специалисты завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме («дочка» компании «Синара – Транспортные машины»).

Источник: rbc.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 9
24.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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