Безопасность и комфорт: бренд тестирует в РФ авто в условиях низких температур

Автомобили Exlantix тестируют на готовность к условиям в РФ перед стартом продаж

Премиальные электромобили и последовательные гибриды бренда Exlantix начали проходить тесты в России, чтобы подтвердить готовность автомобилей к российским дорожным условиям. Кроме того, будет проведено комплексное тестирование с точки зрения конечного потребителя. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

«В рамках испытаний полноразмерный кроссовер ET и четырехдверное купе ES проедут 45 тыс. км по территории России, что позволит инженерам бренда проверить правильность работы климат-контроля (HVAC), а также провести замеры уровня шума и вибраций в салоне (NVH). Дополнительно будет проведена проверка корректности работы полностью русифицированной мультимедийной системы с голосовым помощником», – уточнили в пресс-службе.

Exlantix ET

Тесты планируется провести в условиях города, пригорода и магистральных условиях при низких температурах. В рамках испытаний в российских дорожных реалиях инженеры проведут замеры уровня шума и вибраций (Noise, Vibration and Harshness) в салоне обеих моделей. Предыдущие тесты Exlantix ET Reev в Китае продемонстрировали впечатляющие результаты – уровень шума достигает всего 52 дБ на скорости 80 км/ч и 66 дБ на скорости 120 км/ч.

Exlantix ET

Отличная герметичность салона ET подтверждена показателем утечки воздуха ниже 80 SCFM или 250 Па. Во время тестов проверят также систему HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning), она включает трехзонный климат-контроль с технологией ионизации и ароматизации воздуха и зимний пакет (подогрев руля, всех сидений, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, а также усиленные насосы для подогрева тяговой батареи).

Испытания премиальных автомобилей Exlantix в реальных дорожных условиях – это еще один важный шаг перед стартом продаж на рынке России, потому что безопасность и комфорт водителя и пассажиров являются безусловным приоритетом бренда.

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Источник: пресс-служба Exlantix