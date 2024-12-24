Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Логистика налажена, склады готовы: автозавод в 2025 году приступит к сборке авто
24 декабря
Логистика налажена, склады готовы: автозавод в 2025 году приступит к сборке авто
Завод «ПСМА» Рус в Калуге намерен в 2025 году...
Как работают НПЗ России сегодня
24 декабря
Как работают НПЗ России сегодня
Рассказываем, где и как делают масла для вашего...
Бесплатно: тысячи добровольцев-джиперов помогают автовладельцам на дорогах России
24 декабря
Бесплатно: тысячи добровольцев-джиперов помогают автовладельцам на дорогах России
Автоэксперты рассказали, чего не следует...

Безопасность и комфорт: бренд тестирует в РФ авто в условиях низких температур

Автомобили Exlantix тестируют на готовность к условиям в РФ перед стартом продаж

Премиальные электромобили и последовательные гибриды бренда Exlantix начали проходить тесты в России, чтобы подтвердить готовность автомобилей к российским дорожным условиям. Кроме того, будет проведено комплексное тестирование с точки зрения конечного потребителя. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«В рамках испытаний полноразмерный кроссовер ET и четырехдверное купе ES проедут 45 тыс. км по территории России, что позволит инженерам бренда проверить правильность работы климат-контроля (HVAC), а также провести замеры уровня шума и вибраций в салоне (NVH). Дополнительно будет проведена проверка корректности работы полностью русифицированной мультимедийной системы с голосовым помощником», – уточнили в пресс-службе.
Exlantix ET
Exlantix ET

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Тесты планируется провести в условиях города, пригорода и магистральных условиях при низких температурах. В рамках испытаний в российских дорожных реалиях инженеры проведут замеры уровня шума и вибраций (Noise, Vibration and Harshness) в салоне обеих моделей. Предыдущие тесты Exlantix ET Reev в Китае продемонстрировали впечатляющие результаты – уровень шума достигает всего 52 дБ на скорости 80 км/ч и 66 дБ на скорости 120 км/ч.

Exlantix ET
Exlantix ET

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Отличная герметичность салона ET подтверждена показателем утечки воздуха ниже 80 SCFM или 250 Па. Во время тестов проверят также систему HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning), она включает трехзонный климат-контроль с технологией ионизации и ароматизации воздуха и зимний пакет (подогрев руля, всех сидений, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, а также усиленные насосы для подогрева тяговой батареи).

Испытания премиальных автомобилей Exlantix в реальных дорожных условиях – это еще один важный шаг перед стартом продаж на рынке России, потому что безопасность и комфорт водителя и пассажиров являются безусловным приоритетом бренда.

Источник: пресс-служба Exlantix

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Exlantix
Количество просмотров 27
24.12.2024 
Фото:Exlantix
Поделиться:
Оцените материал:
0