469 л.с., полный привод, адаптация российским условиям – когда ждать в РФ?

Гибридный кроссовер Exlantix ET появится в России в начале 2025 года

Принадлежащий Chery бренд Exlantix готовится вывести на рынок люксовый гибридный кроссовер Exlantix ET. В Китае эти машины продаются под маркой Exeed, но для нас важно, что продажи в РФ стартуют в первом квартале 2025 года, и именно под маркой Exlantix. Формирование дилерской сети началось еще летом 2024-го.

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Планируют запускать сразу линейку машин, состоящую из седана ES и кроссовера ET. Пока упор делается на гибридные версии, но не исключается и появление в Росси и чисто электрических машин Exlantix.

На данный момент у нас есть подробности по гибридному Exlantix ET для РФ. Этот гибрид – из разряда REEV (буквально – «электромобиль с увеличенным запасом хода»), спереди расположен ДВС без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), а основными являются два электродвигателя. Совокупная пиковая мощность – 469 л.с., крутящий момент – 634 Нм. Привод – полный.

Тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак (предварительно – бензин АИ-95) обеспечивают запас хода на 1238 км по циклу WLTC. Заряд батареи от ДВС – 3,6 кВт на 1 литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo, широко распространенный у нас и поддерживающий быструю зарядку.

Exlantix ET, как и седан ES, построен на новой платформе EOX. Силовая конструкция кузова на 88% состоит из высокопрочной стали, внешние панели – алюминиевые. Спереди – сдвоенные поперечные рычаги, сзади – многорычажка. Интеллектуальная пневматика, регулируемый клиренс до 240 мм. Машина крупная, с колесной базой, превосходящей Land Cruiser 300 (2850 мм), – у ET она составляет ровно 3000 мм. Габаритная длина – 4955 мм, ширина – 1975 мм. Оснащение – под стать размерам:

интеллектуальное голосовое управление (различает голоса и умеет открыть окно определенному пассажиру)

трехзонный климат-контроль с ароматизацией и ионизацией

панорамная крыша

двойные стеклопакеты

отделка кожей наппа, алькантарой и замшей

проекция на лобовое стекло

более 30 интеллектуальных ассистентов водителя

сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем (+ оттоманка)

трансформация салона в ровный пол

2 беспроводные зарядки

перчаточный ящик-сейф

По информации российской пресс-службы, Exlantix ET будет неплохо адаптирован для России: зимний пакет, русифицированная мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы, планируются также интегрированные сервисы Яндекса. Обещаны и более традиционные вещи, вроде увеличенного бачка омывателя и антикора.

В российской версии отделка потолка и стоек интерьера будет выполнена из черной алькантары. Есть у Exlantix ET несколько интересных фишек: например, двери, открывающиеся/закрывающиеся электроприводом, функция наклона сиденья при посадке (сиденья, конечно, с памятью настроек) и автоматическая парковка на привычном месте с учетом актуальной обстановки.

По ценам российский офис не дает даже предварительной информации, но среди конкурентов означает «китайские машины со схожими характеристиками». Так что, чтобы понять класс, в котором будет играть Exlantix ET, достаточно вспомнить, например, Li L9. До конца 2024 года первые Exlantix ET должны начать поступать в российские пресс-парки, так что тест-драйв не за горами. Там и увидим, что к чему.