Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Производитель в седьмой раз за год анонсировал масштабный отзыв — список моделей

Tesla отзовет 700 тыс Cybertruck из-за дефекта системы контроля давления в шинах

Компания Tesla анонсировала масштабный отзыв – под очередной масштабный отзыв попадут 694 304 экземпляра Model 3, Model Y и Cybertruck из-за некорректно работающей системы контроля давления в шинах, грозящей риском ДТП.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Проблема заключается в том, что контрольная лампа, предупреждающая водителя о недостаточном давлении в шинах, иногда может не работать, а это является нарушением федеральных стандартов безопасности США и может стать причиной ДТП.

В Tesla обнаружили неполадку еще в ноябре во время плановых испытаний, в качестве причины называется очередное обновление программного обеспечения: из-за ошибки в ПО сигнал датчика непреднамеренно сбрасывается при запуске электромобиля или выходе из спящего режима.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Отзыву подлежат седаны Model 3 2017-2025 модельных годов, кроссоверы Model Y 2020-2025 модельных годов и пикапы Cybertruck 2024 модельного года. Владельцам этих машин не понадобится приезжать в автосервисы: специалисты Tesla дистанционно внесут все необходимые исправления в ПО.

На текущий момент у производителя нет информации об авариях, спровоцированных данной неисправностью.

Источник: apnews.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 165
04.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
-1