Производитель в седьмой раз за год анонсировал масштабный отзыв — список моделей

Tesla отзовет 700 тыс Cybertruck из-за дефекта системы контроля давления в шинах

Компания Tesla анонсировала масштабный отзыв – под очередной масштабный отзыв попадут 694 304 экземпляра Model 3, Model Y и Cybertruck из-за некорректно работающей системы контроля давления в шинах, грозящей риском ДТП.

Проблема заключается в том, что контрольная лампа, предупреждающая водителя о недостаточном давлении в шинах, иногда может не работать, а это является нарушением федеральных стандартов безопасности США и может стать причиной ДТП.

В Tesla обнаружили неполадку еще в ноябре во время плановых испытаний, в качестве причины называется очередное обновление программного обеспечения: из-за ошибки в ПО сигнал датчика непреднамеренно сбрасывается при запуске электромобиля или выходе из спящего режима.

Отзыву подлежат седаны Model 3 2017-2025 модельных годов, кроссоверы Model Y 2020-2025 модельных годов и пикапы Cybertruck 2024 модельного года. Владельцам этих машин не понадобится приезжать в автосервисы: специалисты Tesla дистанционно внесут все необходимые исправления в ПО.

На текущий момент у производителя нет информации об авариях, спровоцированных данной неисправностью.

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Источник: apnews.com