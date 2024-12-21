Маск будет доволен: Трамп хочет отменить требование, связанное с безопасностью авто

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Команда Трампа намерена засекретить отчеты об авариях с участием «автопилота»

Команда избранного президента США Дональда Трампа намеревается отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) к автопроизводителям и технологическим компаниям, в рамках которого они обязаны сообщать обо всех авариях с системами автономного вождения, как у Tesla. О будущих планах Трампа написали зарубежные СМИ.

Эта новость примечательна тем, что больше всего от подобной меры выиграет Tesla, тем более что ее владелец – Илон Маск – считает существующую систему государственного контроля препятствием на пути развития беспилотных машин.

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NHTSA ввела это правило в 2021 году, ожидается, оно призвано сделать внедрение новых беспилотных технологий более прозрачным. А у автопроизводителей будет понимание – действительно ли новые ассистенты водителя обеспечивают безопасность на дорогах или речь идет о простом комфорте во время управления авто.

Интересно и то, что Tesla предоставила регулятору больше всех отчетов – свыше 1500. Более того, по состоянию на 15 октября на эти электрокары пришлось 40 и 45 «беспилотных» аварий со смертельным исходом. По этой причине компания Маска становилась объектом расследований NHTSA с последующим отзывом машин.

Маск выступает за легализацию беспилотников на федеральном уровне и отмену препятствующих этому законов. В 2026 году он намерен наладить серийный выпуск беспилотного роботакси.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
21.12.2024 
Фото:Wikimedia
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