Последовательный гибрид — проверяем его российской зимой!

«За рулем» протестировал новый последовательный гибрид Seres Aito M7

Издание «За рулем» провело новогодний тест-драйв нового кроссовера Seres Aito M7, недавно появившегося в России. Последовательные гибриды – тема для наших широт интересная: вы получаете динамику электромобиля, но при этом отвязаны от зарядной инфраструктуры и лишены опасений об остатке пробега. Поэтому Seres M7 вызывает особое любопытство.

Seres M7 – машина большая, это полноразмерный кроссовер: с длиной 5020 мм, шириной 1945 мм и высотой 1760 мм он весит 2450 кг. И при этом разгонная динамика на заряженной батарее – 4,8 секунд до 100 км/ч.

Как это устроено? Под капотом тут стоит ДВС, который не связан с колесами. Фактически это бензогенератор, который заряжает батарею, отдающую энергию на синхронные электродвигатели: передний с отдачей 177 л.с. и 300 Нм и задний, выдающий 272 л.с. и 354 Нм. В сумме – 439 л.с. и 654 Нм на полном приводе! Интересный нюанс: по ПТС автомобиль имеет мощность всего 188 л.с., что существенно экономит бюджет в плане налогов.

А что, если батарея разряжена, а надо ехать? В этом случае часть энергии от ДВС-генератора пойдет на зарядку батареи, а часть – сразу отправится на задний электродвижок. Разработчики говорят, что разгоная динамика в такой конфигурации сохраняется на вполне приемлемом уровне 6 секунд до 100 км/ч. Ну а как все это работает в условиях российской зимы и чем еще удивил Seres Aito M7 – в нашем видео!