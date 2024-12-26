Водителям назвали альтернативные варианты передвижения во избежание ДТП

Эксперт Сажин рассказал, как избежать ДТП перед новым годом на фоне пробок

Предновогодняя суета – это испытание на терпение и выдержку, поэтому нужно относиться к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты. Только так вы сохраните и свой автомобиль, и новогоднее настроение. Таким советом поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Он подчеркнул, что в период предновогодних хлопот на дорогах повышается загруженность, возникают пробки, увеличивается количество нервных водителей.

«Хлопоты с покупкой подарков, продуктов, корпоративные вечера – все это может омрачиться попаданием в ДТП. Каждый пытается успеть, а погодные условия и плотный трафик создают определенные проблемы», – напоминает эксперт.

Сажин констатирует, что на обычный маршрут, занимающий 20 минут, в предновогодний период понадобится три часа. Чтобы не попасть в пробку и избежать нервозной обстановка на дороге, нужно заранее планировать время на покупки.

«Лучше отложить хлопоты на тот момент, когда все уже начнут резать салаты оливье. Или покупать не все сразу, а по чуть-чуть каждый день. Это позволит избежать толп, не бить по карману, а также не таскать тяжелые сумки. Все равно вы обязательно забудете купить майонез и снова поедете за ним в Ашан», – делится советами специалист.

Можно воспользоваться онлайн-сервисами для покупки подарков и продуктов, рекомендует Сажин. Если все-таки приходится использовать машину – соблюдайте дистанцию.

«Нервами мы только расшатываем себя, тратим энергию. Лучше ехать спокойно в потоке, соблюдая дистанцию, боковой интервал, и внимательно смотреть по сторонам, особенно при торможении», – подчеркивает эксперт.

Сажин предлагает рассмотреть альтернативные варианты передвижения, например, общественный транспорт. Или добраться пешком, если расстояние до точки назначения небольшое. И пусть ваша дорога к празднику будет безопасной и спокойной, резюмирует Сажин.

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Источник: osnmedia.ru