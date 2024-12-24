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За новогоднее настроение прилетит штраф: объясняем, как накажет ГАИ

ГАИ массово наказывает водителей за новогоднюю атрибутику на автомобилях

Российских водителей стали массово штрафовать за наличие на автомобилях новогодней символики в виде гирлянд. О наказании со стороны ГАИ пишут СМИ и Telegram-паблики.

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«Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства" <...> инспекторы могут и вовсе потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет» – пишут СМИ.

Есть случаи, когда автовладельцы устанавливают на крыше автомобиля небольшую елку, при этом слабо закрепленную. Другие обматывают весь кузов машины новогодней гирляндой и подключают ее к электросистеме автомобиля. В этом случае водителю грозит штраф за вмешательство в проводку машины.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / user15285612
Количество просмотров 29
24.12.2024 
Фото:freepik / user15285612
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