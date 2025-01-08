Эксперты подсчитали, сколько электричества сожжет электрокар в зимней пробке

ADAC: в 10-часовой пробке отопитель электрокара израсходует 15-20 кВт*ч энергии

Зимняя пробка —настоящая катастрофа для водителей. Ожидание несколько часов в условиях низких температур может стать настоящим испытанием для электрокара.

В таких случаях обогрев салона становится необходимостью для комфортного пребывания в машине. Однако именно отопление влечет за собой значительное потребление энергии, даже если машина не двигается.

Каковы же реальные риски для электромобиля? Отопитель электромобиля потребляет 1,5 — 2 кВт энергии. По данным экспертов ADAC, если электромобиль оказывается в 10-часовой пробке при сильных морозах, он может израсходовать от 15 до 20 кВт·ч энергии.

В большинстве случаев этого хватает для комфортной работы отопителя, и электромобиль не испытывает проблем. Энергоемкость аккумулятора обычно составляет 60 и более кВт·ч. Однако важно, чтобы батарея была полностью заряжена перед поездкой. Иначе в самый неподходящий момент может возникнуть проблема с недостатком заряда.

Поэтому перед долгими поездками, особенно в праздничные сезоны, полезно заранее узнать о возможных заторах на дорогах и, конечно, убедиться в достаточном заряде аккумулятора.

А как обстоят дела у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? По данным ADAC, их расход топлива в пробке варьируется от 0,8 до 1,2 литра в час, таким образом, за 10 часов составит от 8 до 12 литров бензина или дизеля — что значительно меньше, чем у электрокаров в условиях сильного холода.

Но именно электромобили стали причиной гигантского затора на греческом курорте Арахова.

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Источник: Auto Bild