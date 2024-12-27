Раскрыта причина резкого обвала российского авторынка

«Ъ»: повышение утильсбора обвалило продажи машин в России

В России существенно упали продажи машин после осенних рекордов из-за повышения утилизационного сбора. На фоне ожиданий роста цен на машины из-за индексации утилизационного сбора рекордные с кризиса 2022 года продажи новых авто наблюдались в августе, сентябре и октябре. Но уже в ноябре спрос обвалился на 30% месяц к месяцу, а в 2025 году эксперты прогнозируют падение продаж еще на 10–25%.

Также на продажи машин в 2025 году будут негативно влиять дороговизна кредитов и повышение цен на автомобили.

С 1 октября текущего года утильсбор вырос на 70-85%. Так, средний размер ставок на импортируемые легковые машины в 2025 году составит 602 тыс. рублей, в 2026-м – 716 тыс. рублей, в 2027-м – 798 тыс. рублей.

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Источник: «Коммерсантъ»