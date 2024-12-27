Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
27 декабря
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
Магнит Маркет и CarClick запустили продажи...
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
27 декабря
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о...
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
27 декабря
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
Хуснуллин: запущено строительство транспортной...

Раскрыта причина резкого обвала российского авторынка

«Ъ»: повышение утильсбора обвалило продажи машин в России

В России существенно упали продажи машин после осенних рекордов из-за повышения утилизационного сбора. На фоне ожиданий роста цен на машины из-за индексации утилизационного сбора рекордные с кризиса 2022 года продажи новых авто наблюдались в августе, сентябре и октябре. Но уже в ноябре спрос обвалился на 30% месяц к месяцу, а в 2025 году эксперты прогнозируют падение продаж еще на 10–25%.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Также на продажи машин в 2025 году будут негативно влиять дороговизна кредитов и повышение цен на автомобили.

С 1 октября текущего года утильсбор вырос на 70-85%. Так, средний размер ставок на импортируемые легковые машины в 2025 году составит 602 тыс. рублей, в 2026-м – 716 тыс. рублей, в 2027-м – 798 тыс. рублей.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Коммерсантъ»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
27.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1