Пикап Tesla Cybertruck оказался даже более экологичным, чем все мы думали

Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую на внешней отделке пикапа

Если бы нужно было выбрать самый мемный автомобиль минувшего года, едва ли хоть один подошел на эту роль лучше, чем Tesla Cybertruck. Нескончаемая пулеметная очередь из хайпа и скандалов в самом конце декабря пополнилась еще одной новостью. Снимая расположенный около задней арки дефлектор владелец, зарегистрированный на одном из форумов как Cybertruck 1974, столкнулся... с растущей травой!

Воздухозаборник оказался поврежден чем-то вроде дорожного камешка, и водитель решил снять его самостоятельно – как вдруг заметил, что дефлектор полон воды и земли, в которой уже вовсю растет газон. Чтобы слить воду из детали и освободить ее от грязи и зелени, ему пришлось отщелкнуть половину креплений локера, прежде чем добраться до двух крепежных болтов.

Tesla Cybertruck так и норовит слиться с природой

Далее Cybertruck 1974 понял, что грязь и вода скапливаются во всех четырех дефлекторах – как сзади, так и спереди (передние, правда, снимаются несколько легче), поэтому он рекомендовал всем собратьям по форуму заранее просверлить в деталях по четыре отверстия для слива воды. Судя по предоставленным им фото (увы, мы их показать не можем), слой воды и грязи в детали составлял не менее нескольких сантиметров.

Источник пишет, что в ответах к этому посту другие владельцы Сайбертраков сообщили, что тоже сталкивались с такой проблемой. А один из участников форума написал, что минувшим летом обнаружил в своем Cybertruck колонию муравьев... Но надо заметить, что какого-то особо массового характера эти истории не носят. Есть ощущение, что трава и муравьи могут завестись в абсолютно любом автомобиле, а людям просто нравится обсуждать Cybertruck. Идет ли ему это на пользу, как считаете?

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Источник: Jalopnik