Дом для электробусов «Салтыковка» на востоке Москвы работает уже год
С 2018 года в Москве начали заменять автобусы на самые современные электробусы.
В городе устанавливают зарядные станции для электробусов, модернизируют автобусные площадки для обслуживания техники на электрической тяге. Москва первой в России начала строить электробусные парки, оборудованные по последнему слову техники.
Дом для электробусов «Салтыковка» на востоке столицы открылся в конце декабря 2023 года и обеспечивает работу 10 электробусных маршрутов.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Благодаря поставкам техники и современной инфраструктуре Москва — в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта.
Мощность Дома для электробусов «Салтыковка» рассчитана на обслуживание 100 машин российского производства. Сегодня парк обеспечивает работу наземного транспорта в 20 районах столицы и 3 городах Подмосковья.
Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
В Доме для электробусов расположено 13 ультрабыстрых зарядных станций с зарядными постами.
Он рассчитан на 500 рабочих мест с социальными гарантиями Правительства Москвы. Здесь есть комнаты отдыха и приема пищи, душевые и раздевалки для сотрудников и современный учебный класс
На сегодняшний день в Москве электробусные маршруты обслуживают на 11 эксплуатационных площадках Мосгортранса. Среди них 3 современных электробусных парка «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».
Всего с начала года в электробусные парки поступило около 800 новых электробусов от ПАО «КАМАЗ» и ЛиАЗ. На более 180 маршрутах столицы работают уже 2250 современных электробусов российского производства.
Электробусы закупают по контрактам жизненного цикла, что означает, что производители в течение 15 лет сами следят за их исправностью.
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Источник: Дептранс Москвы