Это нужно обязательно проверить при покупке электромобиля

Эксперт Мазов: При покупке электрокара нужно проверить гарантию на аккумулятор

CEO сети зарядных станций для электрокаров Artis Владислав Мазов дал советы по выбору электромобиля для российских условий. Он пояснил, что на июль текущего года в России было зарегистрировано 50 тысяч электрокаров, из них 15 тысяч приходятся на японский Nissan Leaf. Далее следуют такие бренды, как Zeekr 001, Tesla Model 3 и Evolute i-PRO.

В зависимости от страны, где выпущен автомобиль, могут отличаться и его технические особенности, например, вид батареи и ПО до разъемов зарядки.

Современные электрокары заряжают через специальные порты. Их существует нескольких видов: GB/T, Type 1, Type 2, CCS Combo 2, CHAdeMO, NACS и прочие. Так, GB/T используется в электрокарах для китайского рынка, Type 2 и CCS Combo 2 – для европейского, Type 1 и CHAdeMO – для японского, NACS – для рынка США.

В РФ зарядные станции в основном оборудованы под порт вида Type 2. Чтобы не разыскивать подходящую зарядку, нужно купить переходники для самых распространенных портов, порекомендовал специалист.

Перед покупкой б/у электрокара нужно тщательно осмотреть его еще в сервисе и обратить особенное внимание на гарантию на батарею. Она может составлять 8-10 лет или определенное количество пробега. В сервисе необходимо выяснить, какие последствия могут быть при выходе из строя батареи.

Ее состояние влияет на дальность пробега, поэтому следует проверить, сколько циклов зарядки прошел аккумулятор и какова его текущая ёмкость. Чем она больше, тем большее расстояние автомобиль преодолеет на одной зарядке. Также специалист отметил, что тормозные диски и колодки не должны быть ржавыми или поврежденными.

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Источник: Известия