Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Это нужно обязательно проверить при покупке электромобиля

Эксперт Мазов: При покупке электрокара нужно проверить гарантию на аккумулятор

CEO сети зарядных станций для электрокаров Artis Владислав Мазов дал советы по выбору электромобиля для российских условий. Он пояснил, что на июль текущего года в России было зарегистрировано 50 тысяч электрокаров, из них 15 тысяч приходятся на японский Nissan Leaf. Далее следуют такие бренды, как Zeekr 001, Tesla Model 3 и Evolute i-PRO.

В зависимости от страны, где выпущен автомобиль, могут отличаться и его технические особенности, например, вид батареи и ПО до разъемов зарядки.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Современные электрокары заряжают через специальные порты. Их существует нескольких видов: GB/T, Type 1, Type 2, CCS Combo 2, CHAdeMO, NACS и прочие. Так, GB/T используется в электрокарах для китайского рынка, Type 2 и CCS Combo 2 – для европейского, Type 1 и CHAdeMO – для японского, NACS – для рынка США.

В РФ зарядные станции в основном оборудованы под порт вида Type 2. Чтобы не разыскивать подходящую зарядку, нужно купить переходники для самых распространенных портов, порекомендовал специалист.

Перед покупкой б/у электрокара нужно тщательно осмотреть его еще в сервисе и обратить особенное внимание на гарантию на батарею. Она может составлять 8-10 лет или определенное количество пробега. В сервисе необходимо выяснить, какие последствия могут быть при выходе из строя батареи.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Ее состояние влияет на дальность пробега, поэтому следует проверить, сколько циклов зарядки прошел аккумулятор и какова его текущая ёмкость. Чем она больше, тем большее расстояние автомобиль преодолеет на одной зарядке. Также специалист отметил, что тормозные диски и колодки не должны быть ржавыми или поврежденными.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 113
04.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0