В 2024 году самым популярным электробусным маршрутом в Москве стал м3

Более 200 миллионов поездок совершено на электробусах столицы в 2024 году

Москва активно развивает наземный городской транспорт. Постоянно запускаются новые маршруты, продлеваются или корректируются действующие.

Автобусы заменяют на электробусы, что снижает выбросы углекислого газа и сохраняет экологию.

Самым популярным электробусным маршрутом по итогам 2024 года стал м3, который проходит от проспекта Буденного через центр столицы до Серебряного бора. На магистральный маршрут м3 электробусы вышли прошлым летом. По будням на нем совершается в среднем более 27 тыс. поездок.

В пятерку популярных электробусных маршрутов в 2024 году вошли:

М3 «Серебряный бор — Проспект Буденного»

М16 «Метро «Озерная» — Метро «Октябрьская»

М2 «Метро «Парк Победы» — Метро «Владыкино»

М17 «Метро «Озерная» — Киевский вокзал»

Т76 «Холмогорская улица — Метро «ВДНХ».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– 2024 год стал рекордным по развитию экологичного наземного транспорта в столице. Электробусы вышли на более чем 70 маршрутов, а общее число поездок за год превысило 200 млн. Продолжаем развивать инновационный транспорт для еще более комфортных поездок пассажиров по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80 км.

В этом году на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

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Источник: Дептранс Москвы