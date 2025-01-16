Этот «китаец» стал лидером продаж в России

Бренд Voyah увеличил продажи в России в 2024 году и занял 15,7% рынка гибридов

Китайская марка Voyah по итогам 2024 года стала лидером авторынка РФ в сегменте моделей на альтернативных источниках энергии нового поколения (NEV). Бренд занял четвертое место среди всех премиум-брендов в России по размеру рыночной доли, сообщила пресс-служба представительства компании.

Voyah Free

По итогам 2024 года было продано 8,9 тыс. новых электрических и гибридных моделей бренда, рыночная доля в сегменте достигла 15,7%. Самыми популярными моделями марки Voyah стали кроссоверы Free и минивэн Dream, которые также оказались самыми продаваемыми в России гибридами среди официально представленных на авторынке страны.

Voyah Free

Продажи Free и Dream в декабре 2024 года выросли на 32% для обеих моделей (относительно предыдущего месяца) и составили, соответственно, 568 и 136 единиц. В общей сложности кроссоверы семейства Free и минивэны Dream купили в России 7,3 тыс. и 1,6 тыс. человек.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: пресс-служба Voyah