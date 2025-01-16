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В Союзе пассажиров оценили сервис на платных дорогах

Глава Союза пассажиров Янков: Платные дороги не всегда соответствуют нормативам

При создании платных трасс должны соблюдаться определенные нормативы, например, по размещению автозаправок, зон отдыха, отметил председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

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Расстояние между АЗС должно быть связано с сигналом лампочки пустого бензобака машины, рассказал он. Он пояснил, что заправки ранее строили не реже, чем один раз в 30 километров. Но после открытия платной трассы М-11 заправок там просто не было, их построили лишь со временем, рассказал Янков.

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На трассе М-12 и ЦКАД сейчас наблюдается похожая ситуация, пояснил он. Там приходится съезжать с трассы, ехать на ближайшую АЗС, а затем возвращаться, что обходится водителю значительно дороже.

Еще Янков рассказал об отсутствии на платных трассах достаточного количества съездов, как это можно заметить на ЦКАД, а также отсутствие в зонах отдыха современных туалетов.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура по результатам проведенных проверок обнаружила некачественное содержание объектов придорожного сервиса и их недостаточное количество на платных дорогах в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 72
16.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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