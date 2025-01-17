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Владельцы этих машин могут не платить за проезд по «платкам»

Электромобили смогут бесплатно ездить по платным дорогам до конца 2025 года

Правительство РФ продлило право бесплатного проезда по платным федеральным дорогам для электрокаров до конца 2025 года. Уточняется, что льгота актуальна только для владельцев «электричек» отечественной сборки. Она доступна в том числе представителям бизнеса и юрлицам.

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С 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024-го этим правом воспользовались более 10,6 тыс. человек. Также сообщается, что в РФ зарегистрировано уже свыше 60 тысяч электрокаров.

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Замминистра экономического развития Михаил Каминский напомнил, что правительство предусмотрело стимулирующие меры для владельцев электрокаров: субсидии на их покупку, льготы по транспортному налогу, парковкам. Сеть электрозарядных станций активно расширяется, отметил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Минэкономразвития

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 111
17.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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