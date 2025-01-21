Российским владельцам этого кроссовера дадут пожизненную гарантию

Марка Avatr раскрыла оснащение кроссовера Avatr 11 для рынка России

В российском представительстве бренда Avatr раскрыли комплектации кроссовера 11 для нашей страны. Электромобиль выйдет в продажу с двумя вариантами силовых установок и в трех комплектациях.

В «базе» автомомбиль получит батарею емкостью 90 кВтч с запасом хода 575 км и задний привод. Среди опций обогрев всех сидений, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, два дисплея приборной панели (для водителя и пассажира) и прочее.

Avatr 11

Более дорогая модель получит дополнительный мотор на передней оси и аккумулятор с емкостью, увеличенной до 116,79 кВтч. Общая мощность составит 578 л.с., автомобиль проедет без подзарядки до 625 км. В более богатой комплектации Avatr 11 появятся два индивидуальных кресла заднего ряда с подогревом, вентиляцией и массажем.

Уточняется, что первые покупатели получат пожизненную гарантию на автомобиль. Детали в компании сообщат позднее.

Avatr 11

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Avatr