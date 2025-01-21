Самым востребованным кроссовером в Китае в 2024 году стала американская модель

Топ-5 самых продаваемых кроссоверов в Китае возглавил Tesla Model Y

Самым продаваемым кроссовером на авторынке Китая в 2024 году стал Tesla Model Y, продажи модели достигли 480,3 тысячи единиц. Топ-5 таких автомобилей составили эксперты китайского ресурса carnewschina.com.

Tesla Model Y

Согласно данным, всего на рынке КНР по итогам 2024 года реализовано 22,9 млн автомобилей. Вторую строчку в рейтинге самых востребованных кроссоверов занимает BYD Song Plus, продажи которого составили 418,4 тыс. экземпляров. Затем идет модель BYD Yuan Plus – на долю этого кроссовера пришлось 275,2 тыс. проданных экземпляров.

Также в топ-5 вошли BYD Song Pro – 241,5 тыс. проданных единиц в 2024 году, и Geely Xingyue L – на его долю пришлось 219,8 тыс. экземпляров.

Отмечается, что BYD занимает значительную долю в рейтинге самых продаваемых автомобилей на китайском рынке. Бренд занимает 15% от общей доли на рынке, а совокупный объем реализации моделей составил 3,5 млн экземпляров.

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Источник: carnewschina.com