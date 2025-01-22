Водители смогут узнать о долгах за проезд по платкам через «Госуслуги»
ГД РФ одобрила проект об извещении водителей о долге за проезд через «Госуслуги»
Госдума РФ одобрила в первом чтении проект закона об извещении водителей о долге за проезд по платным трассам через сайт «Госуслуги».
Уточняется, что данные о задолженности будут направляться в течение суток в в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда – на «Госуслуги». Также сообщается, что к ГИС ГМП подключен ряд банков.
Подобные извещения помогут автомобилистам, оказавшимся на платной автодороге «неожиданно» и узнавшим об этом только после получения штрафа.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: «Коммерсантъ»
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22.01.2025
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