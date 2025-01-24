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Легендарную Волгу продают после реставрации: известна цена

В Барнауле выставили на продажу советскую Волгу 1960 г. в. за ₽750 тыс.

Автомобиль Волга 1960 г. в. выставили на продажу на популярной площадке объявлений. Машина сохранила аутентичный внешний вид, на капоте установлена фигура «парящего оленя».

ГАЗ-21 Волга
ГАЗ-21 Волга

Салон раритета выдержан в светлых тонах, он отреставрирован в стилистике 60-х годов ХХ века. Оснащена Волга мотором на 2,5 литра мощностью 75 л.с.

Интерьер ГАЗ-21 Волга
Интерьер ГАЗ-21 Волга

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Уточняется, что в автомобиль дополнительно установили гидравлический усилитель руля. Стоит машина 750 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Авито

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Ушакова Ирина
Фото:Avito
Количество просмотров 11
24.01.2025 
Фото:Avito
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