Как считается оплата за проезд по ЗСД, если нет транспондера?

Водителям Петербурга объяснили принцип оплаты проезда по Витебской развязке

Витебскую развязку в Петербурге уже месяц как запустили, но автовладельцы так и не разобрались, как считывается оплата проезда по ЗСД. Объясняем, как это работает.

На ЗСД действует безбарьерная система оплаты, если транспондер установлен неправильно, есть вероятность, что он не считается, например, при въезде, а только при выезде.

Тогда система автоматически достроит вероятный маршрут от бесконтактного пункта пропуска. Перед выставлением счета автоматика проверит данные на аномалии, но иногда фиксирует не все. Водитель может обжаловать эту сумму, и тогда все проверят уже вручную.

Нужно помнить, что для корректной работы системы фиксации важна правильная установка транспондера – от этого зависят корректное определение маршрута и сумма оплаты за поездку.

На легковом автомобиле устройство должно быть закреплено не менее чем в 7 см от верхнего края лобового стекла за зеркалом заднего вида. У грузовика транспондер нужно крепить ближе к нижнему краю лобового стекла, чтобы вокруг него при этом было около 10 см свободного пространства, а стеклоочистители его не закрывали. Пошаговую инструкцию можно найти на сайте «Магистрали Северной столицы».

В случае нехватки средств на транспондере система его не считает, оплатить проезд по развязке нужно будет на сайте в течение пяти дней, после этого срока грозит штраф. Если транспондер закреплен неправильно или система по какой-то причине его не считала, счет за проезд по развязке выставится по госномеру. Поэтому пользователям транспондеров нужно периодически проверять свой личный кабинет в приложении «Ваш ЗСД» или на сайте магистрали.

Если поездка по Витебской развязке не отобразилась в приложении или личном кабинете, нужно проверить на сайте по госномеру машины. Если оплата выставлена некорректно, ее можно обжаловать, воспользовавшись кнопкой «Оспорить проверку». Спустя сутки она появится, это время необходимо для автоматической проверки и корректировки.

Если транспондера нет, проезд по Витебской развязке оплачивается отдельно по сформированной тарифной зоне 6 от примыкания Благодатной до Витебского проспекта. Оплата производится по госномеру машины в личном кабинете на сайте.

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Источник: fontanka.ru