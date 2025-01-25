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Французы решили сделать из своей популярной машины прошлого столетия электрокар

Бренд Citroen возродит культовый 2CV к 80-летнему юбилею «гадкого утенка»

Французский автобренд Citroen намерен возродить культовую модель 2CV, прозванную в народе «гадкий утенок».

Электромобиль Citroen 2CV
Электромобиль Citroen 2CV

Работы над проектом уже стартовали, достоверно известно, что это будет электромобиль. Дебют запланирован на 2028 год, именно тогда производитель отпразднует 80-летний юбилей с момента выхода первого 2CV.

Электромобиль Citroen 2CV
Электромобиль Citroen 2CV
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Выпуск Citroen 2CV производился в период с 1948 по 1990 годы, за этот период в разных странах мира выпущено 3,8 млн. экземпляров этого автомобиля. Он снискал уважением простотой и высоким уровнем ремонтопригодности. Объем двигателя воздушного охлаждения варьировался от 375 до 602 кубических сантиметров.

С большой долей вероятности у новой, электрической версии, будет ретро-дизайн, стилизованный под аутентичный Citroen 2CV. А за основу возьмут платформу Stellantis Smart Car.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 13
25.01.2025 
Фото:Carscoops
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