Что у вас есть необычного?
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Чопорные англичане, у которых собственного автопрома практически не осталось и которые по этой причине особенно строги к чужому, как-то назвали Citroen Ami одним из самых уродливых автомобилей в истории... Да, он, скажем так, особенный, чудной. Но ведь он — дитя самого начала бурного десятилетия, в котором случилось много всякого. Один из основных лейтмотивов тех лет — тяга к новому, непривычному, неординарному.
Над миром в начале 1960‑х витал дух свободы и даже революционности. Этому не смогло помешать даже строительство Берлинской стены, начавшееся в августе 1961 года. Время упорно брало свое. Но выражалось это по-разному. Например — в авангардной музыке и кинофильмах. Скажем, кому раньше пришло бы в голову смело трактовать библейские сюжеты на современном материале? А режиссер Жюльен Дювивье в нашумевшей в 1962 году картине «Дьявол и десять заповедей» это сделал.
Стремительно менялась политическая карта мира: за короткий срок на ней появилось почти два десятка новых независимых государств — бывших колоний. В том числе, кстати, и бывших колоний Франции. До бурных студенческих протестов 1968‑го оставалось еще несколько лет. А многие автомобили начала десятилетия уже резко отличались от предшественников. Поэтому и оставили след в истории.
Citroen Ami 6
Citroen Ami 6
Таким был и Citroen Ami 6, дебютировавший осенью 1961 года. Главный французский бестселлер тех лет — знаменитый массовый Citroen 2CV был по-прежнему очень популярен. Но сколько можно ездить на дедушкиной машине, нарисованной еще в 1940‑е? Время требовало чего-то нового, даже эпатажного. А уж от фирмы Citroen, еще в 1955 году поразившей мир авангардным седаном DS, - тем более.
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Citroen Ami 6
Citroen Ami 6
СТАРЫЙ ДРУГ
Citroen Ami 6 выпускали с 1961 года с двухцилиндровым воздушником мощностью 22 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач. В 1964‑м появился двигатель мощностью 26 л.с., а в 1968 году — 28‑сильный. Такой агрегат ставили и на Ami 8.
Последняя модификация Ami Super 1971 года получила четырехцилиндровый 55‑сильный мотор литрового объема. Автомобили делали также в Испании и Аргентине. До 1979 года изготовили 1 840 396 экземпляров.
Новый друг французского народа (фр. ami — друг) был совсем не похож… ни на что. Кстати, считают, что именно этот Citroen, наряду с ровесником — западногерманским седаном Ford Taunus, первым получил прямоугольные фары. Но тут и помимо фар есть на что обратить внимание. Чего стóят нависающий над выступающим багажником козырек крыши и заднее стекло с обратным наклоном!
Но немудреная французская хитрость состояла в том, что под авангардным кузовом скрывались проверенные дешевые узлы и агрегаты массового «дешво», как величали Citroen 2CV (фр. deux chevaux — две лошади). Двухцилиндровый 0,6‑литровый моторчик воздушного охлаждения развивал 22 л.с. и приводил передние колёса. Основные конкуренты к переднему приводу лишь подступались, а тут — всё уже отработано и никакой революционности не требуется.
Двухцилиндровому моторчику мéста более чем достаточно. Потому с ним соседствует запаска.
Двухцилиндровому моторчику мéста более чем достаточно. Потому с ним соседствует запаска.
Багажник просто огромный для такой машины.
Багажник просто огромный для такой машины.
А вот дизайн и в самом деле революционный, эпатажный. Но за ним — грамотные и вполне рациональные технические и компоновочные решения. Сзади, как и в «дешво», вполне полноценные по меркам тех лет местá. Пол ровный, без туннеля. Плоскость руля близка к горизонтальной не из каприза инженеров — так обеспечивается удобная посадка водителю любой комплекции. Наконец, у Ami, в отличие от модели 2CV, багажник достаточно вместительный. Что еще нужно обычной семье — небогатой, но уже пожелавшей чего-нибудь эстетически свежего?
Тяни-толкай
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Откровений от 22‑сильного моторчика я не ждал. Но разгон у милого французского друга просто чудовищный! Пейзаж перед ветровым стеклом плывет, словно в замедленной киносъемке. Экспансивные французы-современники нетерпеливо сигналят, подпирая корму моего Ami. Ничего не поделаешь, придется потерпеть! Мы с Ситроеном и так делаем всё возможное: разгоняемся с педалью в пол, а я стараюсь как можно быстрее орудовать забавной «кочергой», переключая передачи.
Сказать, что рычаг, который надо то вытягивать из передней панели, то задвигать в нее, удобен для переключения передач, не могу. Но ведь Ami для многих покупателей был если не первым, то вторым автомобилем после 2CV, потому сравнивать им было, считай, не с чем. Да и вообще, приноровившись, начинаешь переключать передачи с уверенностью, что попал в верную лузу. Освоил я и хитрость перехода с третьей на четвертую: сначала, не выключая третьей, нужно повернуть ручку вправо, а уж потом толкать ее вперед.
Лишней информацией водителя не отягощали.
Лишней информацией водителя не отягощали.
Табличка напоминает алгоритм переключения. Он не самый банальный.
Табличка напоминает алгоритм переключения. Он не самый банальный.
Забавная «кочерга», которой переключают передачи, требует некоторого привыкания. Ее надо вытягивать из панели, поворачивать и вновь вставлять, но спустя какое-то время это уже не раздражает. Рычаг ручного тормоза — под панелью приборов. Руль чуть ли не горизонтальный, но особого привыкания это не требует. Конструкция заднего стекла обусловила установку зéркала на панель приборов.
Забавная «кочерга», которой переключают передачи, требует некоторого привыкания. Ее надо вытягивать из панели, поворачивать и вновь вставлять, но спустя какое-то время это уже не раздражает. Рычаг ручного тормоза — под панелью приборов. Руль чуть ли не горизонтальный, но особого привыкания это не требует. Конструкция заднего стекла обусловила установку зéркала на панель приборов.
Все педали — напольные.
Все педали — напольные.
И пусть себе сзади сигналят! Зато уже вторая пожилая пара, прогуливающаяся по зеленому парижскому предместью, улыбается нам вслед. Они-то помнят, как всё это было!
В автомобильных журналах обожали публиковать фото, на которых Ami в крутых поворотах несолидно, по-щенячьи задирал заднее колесо. Ну да, так и было. Но какому нормальному владельцу такого седанчика, выделившему из совсем не гигантского семейного бюджета деньги на необычный новый автомобиль, пришло бы тогда в голову штурмовать виражи в раллийном стиле? Те, кто покупал Ami, ценили плавность хода, а она потрясающая, особенно по нынешним временам. Поэтому-то перед «лежачим полицейским» я гордо не сброшу скорость и оторвусь от нетерпеливого преследователя. Правда, ненадолго.
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Лицевой счет
Первые автомобили модели Ami имели кузов седан. Позднее машина обросла модификациями.
С ноября 1964 года в производство пошел универсал.
С ноября 1964 года в производство пошел универсал.
В небольших количествах выпускали фургоны, построенные на базе универсала.
В небольших количествах выпускали фургоны, построенные на базе универсала.
С 1969 года делали версию Ami 8 с кузовом хэтчбек.
С 1969 года делали версию Ami 8 с кузовом хэтчбек.
Citroen M35 — трехдверный роторный автомобиль на базе модели Ami. Машины с литровым двигателем мощностью 50 л.с. не продавали, а давали на испытания самым верным приверженцам марки. Сделали всего 267 экземпляров.
Citroen M35 — трехдверный роторный автомобиль на базе модели Ami. Машины с литровым двигателем мощностью 50 л.с. не продавали, а давали на испытания самым верным приверженцам марки. Сделали всего 267 экземпляров.
Давай дружить!
Можно сколько угодно иронизировать по поводу его уродства. Плох ли автомобиль или хорош, определяют покупатели. А они приняли Ami очень благосклонно. Дружественно! Поначалу Ami отставал от самой дешевой модели 2СV, которую продолжали производить. Новый Citroen был примерно на 35 % дороже, чем «дешво», тем не менее уже в 1962 году продали более 85 тысяч машин. А в 1966‑м Ami стал самым продаваемым автомобилем на французском рынке — в тот год выпустили более 180 тысяч экземпляров!
Сзади более-менее пристойно — с учетом возраста и класса автомобиля.
Сзади более-менее пристойно — с учетом возраста и класса автомобиля.
На двери — некое подобие мягкой обивки.
На двери — некое подобие мягкой обивки.
Форточка сдвижная. Рычажок открывания двери в торце ручки найдешь не сразу.
Форточка сдвижная. Рычажок открывания двери в торце ручки найдешь не сразу.
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Конечно, машину модернизировали сообразно моде бурных 1960‑х — всё более раскрепощенной, но одновременно стремительно идущей к практичности стиля унисекс. Примерно в таком духе выглядел универсал Ami 6, а потом и хэтчбек Ami 8.
Правда, обретя практичность, эти машины потеряли некоторую обаятельную сумасшедшинку первого седана. Но зато именно они, сотканные уже по новой моде, позволили продолжить производство модели Ami аж до 1979 года!
Сейчас поклонники марки больше всего ценят именно ранние седаны — и в «количестве симпатий» эта машинка, похрюкивая малахольным 22‑сильным моторчиком, опережает многих своих ровесников, не говоря уже о потомках.
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С днем рождения!
В этом году фирма Citroen отмечает столетие. Основанный Андре Ситроеном завод выпустил первый автомобиль в 1919 году. Родилась легендарная марка! Очень многие Ситроены стали эпохальными — сенсационными и конструктивно, и по дизайну.
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Citroen Type A — первый автомобиль марки, не отличался оригинальностью. Но машина с 18‑сильным мотором объемом 1,3 литра за два года разошлась тиражом более 24 тысяч экземпляров. По тем временам — успех.
Citroen Type A — первый автомобиль марки, не отличался оригинальностью. Но машина с 18‑сильным мотором объемом 1,3 литра за два года разошлась тиражом более 24 тысяч экземпляров. По тем временам — успех.
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Citroen Traction Avant во множестве версий делали с 1934 по 1956 год. Один из первых в мире массовых переднеприводных автомобилей отличали просторный салон, высокая плавность хода, отменная управляемость. Выпустили более 759 тысяч экземпляров.
Citroen Traction Avant во множестве версий делали с 1934 по 1956 год. Один из первых в мире массовых переднеприводных автомобилей отличали просторный салон, высокая плавность хода, отменная управляемость. Выпустили более 759 тысяч экземпляров.
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Citroen 2CV — один из самых массовых и «долгоиграющих» народных автомобилей за всю историю. Дешевую, надежную переднеприводную машину с высокой плавностью хода делали в 1948–1990 годах. Помимо Франции — во многих странах, от Аргентины до Югославии. Изготовили около 3,9 миллиона машин всех модификаций.
Citroen 2CV — один из самых массовых и «долгоиграющих» народных автомобилей за всю историю. Дешевую, надежную переднеприводную машину с высокой плавностью хода делали в 1948–1990 годах. Помимо Франции — во многих странах, от Аргентины до Югославии. Изготовили около 3,9 миллиона машин всех модификаций.
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Citroen DS поразил в 1955 году авангардным дизайном, алюминиевыми деталями кузова, гидропневматической подвеской с изменяемым дорожным просветом (на упрощенной версии ID подвеска была обычной). Машины в разных версиях собирали в нескольких странах, в том числе в Австралии. Изготовили 1 455 746 автомобилей.
Citroen DS поразил в 1955 году авангардным дизайном, алюминиевыми деталями кузова, гидропневматической подвеской с изменяемым дорожным просветом (на упрощенной версии ID подвеска была обычной). Машины в разных версиях собирали в нескольких странах, в том числе в Австралии. Изготовили 1 455 746 автомобилей.
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Citroen Ami One — потомок модели 1961 года и подарок фирмы себе и своим поклонникам к 100‑летию. Концептуальный электромобиль длиной 2,5 м и массой 425 кг, снаряженный двигателем мощностью около 5,4 л.с., способен разогнаться до 45 км/ч. Во Франции и некоторых других странах Европы можно ездить без водительских прав.
Citroen Ami One — потомок модели 1961 года и подарок фирмы себе и своим поклонникам к 100‑летию. Концептуальный электромобиль длиной 2,5 м и массой 425 кг, снаряженный двигателем мощностью около 5,4 л.с., способен разогнаться до 45 км/ч. Во Франции и некоторых других странах Европы можно ездить без водительских прав.