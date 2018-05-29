Материалы по теме Citroen Traction Avant 11CV: последнее танго Парижа

Чопорные англичане, у которых собственного автопрома практически не осталось и которые по этой причине особенно строги к чужому, как-то назвали Citroen Ami одним из самых уродливых автомобилей в истории... Да, он, скажем так, особенный, чудной. Но ведь он — дитя самого начала бурного десятилетия, в котором случилось много всякого. Один из основных лейтмотивов тех лет — тяга к новому, непривычному, неординарному.

Над миром в начале 1960‑х витал дух свободы и даже революционности. Этому не смогло помешать даже строительство Берлинской стены, начавшееся в августе 1961 года. Время упорно брало свое. Но выражалось это по-разному. Например — в авангардной музыке и кинофильмах. Скажем, кому раньше пришло бы в голову смело трактовать библейские сюжеты на современном материале? А режиссер Жюльен Дювивье в нашумевшей в 1962 году картине «Дьявол и десять заповедей» это сделал.

Стремительно менялась политическая карта мира: за короткий срок на ней появилось почти два десятка новых независимых государств — бывших колоний. В том числе, кстати, и бывших колоний Франции. До бурных студенческих протестов 1968‑го оставалось еще несколько лет. А многие автомобили начала десятилетия уже резко отличались от предшественников. Поэтому и оставили след в истории.

Citroen Ami 6

Таким был и Citroen Ami 6, дебютировавший осенью 1961 года. Главный французский бестселлер тех лет — знаменитый массовый Citroen 2CV был по-прежнему очень популярен. Но сколько можно ездить на дедушкиной машине, нарисованной еще в 1940‑е? Время требовало чего-то нового, даже эпатажного. А уж от фирмы Citroen, еще в 1955 году поразив­шей мир авангардным седаном DS, - тем более.

Citroen Ami 6 СТАРЫЙ ДРУГ Citroen Ami 6 выпускали с 1961 года с двухцилиндровым воздушником мощностью 22 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач. В 1964‑м появился двигатель мощностью 26 л.с., а в 1968 году — 28‑сильный. Такой агрегат ставили и на Ami 8. Последняя модификация Ami Super 1971 года получила четырехцилиндровый 55‑сильный мотор литрового объема. Автомобили делали также в Испании и Аргентине. До 1979 года изготовили 1 840 396 экземпляров.

Новый друг французского народа (фр. ami — друг) был совсем не похож… ни на что. Кстати, считают, что именно этот Citroen, наряду с ровесником — западногерманским седаном Ford Taunus, первым получил прямо­угольные фары. Но тут и помимо фар есть на что обратить внимание. Чего стóят нависа­ющий над выступающим багажником козырек крыши и заднее стекло с обратным наклоном!

Но немудреная французская хитрость состояла в том, что под авангардным кузовом скрывались проверенные дешевые узлы и агрегаты массового «дешво», как величали Citroen 2CV (фр. deux chevaux — две лошади). Двухцилиндровый 0,6‑литровый моторчик воздушного охлаждения развивал 22 л.с. и приводил передние колёса. Основные конкуренты к переднему приводу лишь подступались, а тут — всё уже отработано и никакой революционности не требуется.

Двухцилиндровому моторчику мéста более чем достаточно. Потому с ним соседствует запаска.

Багажник просто огромный для такой машины.

А вот дизайн и в самом деле революционный, эпатажный. Но за ним — грамотные и вполне рациональные технические и компоновочные решения. Сзади, как и в «дешво», вполне полноценные по меркам тех лет местá. Пол ровный, без туннеля. Плоскость руля близка к горизонтальной не из каприза инженеров — так обеспечивается удобная посадка водителю любой комплекции. Наконец, у Ami, в отличие от модели 2CV, багажник достаточно вместительный. Что еще нужно обычной семье — небогатой, но уже пожелавшей чего-нибудь эстетически свежего?

Тяни-толкай