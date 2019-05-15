«За рулем» раскрывает секреты светотехники. Вот, например, вы знали, что фары переехали на автомобиль с паровоза? Или каким образом удалось заставить фары светить туда, куда направлен взгляд водителя?

На заре автомобильной эры

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Первые автомобили были «слепы»: самобеглая коляска Карла Бенца и более поздняя вуатюретка Рено не имели осветительных приборов. Потом на машины пытались приладить керосиновые светильники, но они не прижились, так как света практически не давали. Перелом наступил после появления ацетиленового прожектора, предложенного изобретателем и пионером авиации Луи Блерио. Тем самым французом, первым перелетевшим Ла-Манш на аэроплане в 1909 году. Конструктор и предприниматель в 1895 году развернул производство ацетиленовых фонарей собственной конструкции, которые вначале устанавливались на паровозы, а затем перекочевали и на автомобили.

Ацетиленовая автомобильная фара. Кстати, ацетиленовые прожектора в качестве аварийных — на случай перебоев с электричеством — используют сегодня на маяках.

4. Практически в это же время появились первые электрические фары — конечно же, на электрокарах. В конце XIX века электромобили на равных оспаривали с машинами на ДВС право покорять дороги. Особенно много электрокаров производили в Соединенных Штатах. Замечу, что до тех пор, пока не изобрели электростартер и пусковая рукоятка оставалась незаменимой, популярнее была техника на электротяге. Естественно, что в фонарях электромашин использовались лампы накаливания: сперва с угольным стержнем, потом с вольфрамовой нитью.

Лампа Ладыгина с угольным стержнем — слева, одна из первых ламп накаливания с вольфрамовой нитью — справа.

Этапы светлого пути

5. Широко применяться электрические фары стали с начала 20-х годов прошлого века. Кстати, одним из первых в стандартной комплектации электроосвещение получил Cadillac Model Thirty 1912 года, на котором также впервые появились электрические стартеры.

Электрические фары в стандартной комплектации одним из первых получил Cadillac Model Thirty 1912 года.

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6. В 1919 году немецкая Bosch придумала автомобильную лампу с двумя нитями накаливания, разделив ближний и дальний свет фар. Этот принцип используется в автомобилях и по сей день.

7. Середина 50-х ознаменовалась еще одним прорывом — появлением асимметричного света, позволяющего уводить световой поток со встречной полосы. Пионером стала французская Cibie, затем идею подхватили и другие производители светотехники. Вскоре все европейские автомобили массового производства обязали иметь асимметричное головное освещение как наиболее безопасное для дорог общего пользования.

8. Эпохальным стало создание в 1962 году галогенной лампы немецкой компанией Hella, также начинавшей на рубеже веков с ацетиленовых светильников. Светоотдача галогенной фары в полтора раза выше по сравнению с лампами, не заполненными галогенидами.

9. Помимо прогрессивных изменений в источниках света менялась и конструкция осветительных приборов. Так, в 1961 году на модели Citroen Ami впервые появились прямоугольные фары, а в 1968-м Ситроен удивил мир поворотными фарами, которые меняли направление светового пучка вслед за поворотом рулевого колеса.

Асимметричный свет на автомобилях появился только в середине 50-х годов прошлого века (фото из рекламного проспекта). Впервые фары изменили традиционно круглой форме на Citroen Ami в 1961 году. Citroen на своей модели DS научил фары поворачиваться в сторону направления движения в 1968 году. Привод был механическим. Сейчас пучком света управляет электроника.

Ксенон, светодиоды, лазеры

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10. До начала девяностых в автомобильных фарах использовали лампы с нитью накаливания. В 1991 году конкуренцию им составили газоразрядные лампы, именуемые у нас ксеноновыми. В них светится не вольфрамовая нить, а закачанный в колбу инертный газ ксенон. В сравнении с галогенками ксеноновые фары обладают лучшей светоотдачей.

11. Однако не успел мир насладиться полностью ксеноновые светом, как в 1992 году о себе заявили светодиоды. Они потребляют меньше энергии, проще устроены и служат на порядок дольше. Кроме того, как оказалось, светодиодные фары можно наделить интеллектом, то есть заставить светить ровно туда, куда следует. «Интеллектуальные» фары, например, умеют сегментарно приглушать свет, чтобы не слепить водителей встречных и попутных машин (матричная технология), что существенно повышает безопасность движения.

Лазерный элемент современной фары.

Ксеноновые фара дают гораздо более яркий свет и обеспечивают лучшее освещение проезжей части, чем галогенные лампы с лампами накаливания. Их энергопотребление примерно на 20 процентов ниже, а срок службы — намного дольше, чем у галогенок. На фото так называемый «биксенон», когда одна «горелка» генерирует как ближний, так и дальний свет. Так выглядит матричная светодиодная фара с лазерным элементом. Лазерные фары BMW 7-й серии.

12. Но и это еще не все. Автомобильные инженеры пытаются установить непосредственную взаимосвязь между направлением светового потока и взглядом водителя. Системы Eye-Tracking, используя в салоне высокоскоростные видеокамеры с инфракрасными сенсорами, фиксируют положение глаз, а компьютер обрабатывает данные и выдает команды фарам в режиме реального времени.

Камеры отслеживают направление взгляда, а электроприводы в фарах корректируют направление светового потока.

И все же одной из главных задач остается достижение максимальной дальности света. Ведь чем большим будет расстояние до препятствия, тем больше у водителя времени на то, чтобы принять правильное решение.

13. Сегодня активное наступление на темноту ведут лазерные фары. Они «бьют» на 600 метров, что вдвое превышает дальность светодиодных. Лазерный головной свет могут позволить себе пока только ведущие автопроизводители, и то не все. В частности, активные разработки в лазерном направлении ведут Audi и BMW. Специалисты же из Mercedes уверены в том, что светодиодные технологии еще не исчерпали себя.