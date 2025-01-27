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Эти машины скоро подорожают – названы точные сроки

Автостат: электромобили и гибриды по новым ценам появятся уже в марте

Как сообщал ранее «За рулем», автомобили нового модельного года российской сборки начнут поступать дилерам уже в феврале, а импортные машины – в марте. Соответственно, к этим срокам нужно ожидать новых прайсов, в которых в полной мере отразиться повышенный утильсбор и нынешний уровень инфляции. Эта ситуация в полной мере применима и к сравнительно новому сегменту – электромобилям и гибридам.

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Как пишет источник со ссылкой на представителей авторитейла, электромобили и гибриды 2025 года выпуска поступят на российский рынок в начале весны. Их стоимость будет «увязана» с повышением ставки утильсбора и общим ростом цен на рынке.

Один из экспертов считает, что цены на ввезенные после 1 января 2025 года электромобили и гибриды вырастут минимум на 600 тысяч рублей вне зависимости от стоимости самой машины. В 2025 году на стоимость новых автомобилей будут влиять общая экономическая ситуация, стоимость логистики, курсы валют, инфляция, господдержка и другие факторы. В текущих условиях подорожание прогнозируется нам уровне от 5 до 15%.

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Отмечается также, что повышение ставки утильсбора окажет наибольшее влияние на стоимость и продажи массовых моделей. А вот на спрос в сегменте электромобилей и гибридов, например, таких как Lixiang и Zeekr, повышение цен особо не повлияет – эти машины могут подорожать примерно на 7%, что для целевой аудитории некритично.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
27.01.2025 
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