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Раскрыты убытки Volkswagen от новых эконорм Евросоюза: цифры шокируют

Bloomberg: в 2025 году Volkswagen потеряет €1,5 млрд из-за новых экостандартов

В Volkswagen сообщили, что в этом году автогигант потеряет 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по экологическим выбросам, которые компании будет сложно соблюдать.

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Глава отдела по связям с инвесторами Рольф Воллер пояснил, что в эту сумму входят и возможные штрафы за превышение целевых показателей выбросов диоксида углерода. Также прогнозируется, что прибыль компании упадет из-за необходимости продавать больше электрокаров в ущерб более прибыльным авто, оснащенным двигателями внутреннего сгорания.

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Некоторые производители и законодатели призвали чиновников Евросоюза пересмотреть стандарты выбросов, так как автомобильная промышленность ЕС страдает из-за низких продаж электромобилей и притока китайских конкурентов. Существующие экостандарты на руку только американской Tesla, которая получит компенсацию за объединение парка электромобилей, которые компания продает в этом году совместно с Toyota, Stellantis и Ford.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Bloomberg

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 27
27.01.2025 
Фото:Unsplash
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