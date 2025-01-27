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Седан преобразовали в катафалк, а потолок украсили подсветкой по типу Rolls-Royce

В Нидерландах переделанную в похоронный катафалк Tesla продают за 12 млн рублей

Преобразованный в катафалк электромобиль Tesla Model 3 выставили на продажу в Нидерландах по цене 118 950 евро (примерно 12,27 млн рублей по текущему курсу). Примечательно, что на рынке США стоимость донорской модели почти в три раза дешевле, а цены стартуют от 40 990 евро (4,44 млн рублей).

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Переделанный седан выпустили в ноябре 2023 года, его пробег составляет 55 км, какие именно модификации специалисты использовали при его модернизации – не уточняется. Стоит отметить, что в Нидерландах двухмоторная Model 3 в топовой комплектации стоит 50 990 евро (5,26 млн рублей).

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У электромобиля полностью переработан задний корпус и оснащен крышей, поднимающейся к корме, большие широкие окна, а задняя дверь поднимается. Боковые задние двери технически сохранены, но теперь у них появились скрытые отсеки для хранения. Оригинальные задние фонари интегрировали в измененный корпус.

Внутри салона передняя половина отделяется от отсека с гробом стеклянной перегородкой. Интерьер отделан деревом, а потолок украсили подсветкой, как у Rolls-Royce.

Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carexpert.com.au

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Светлана Тарасенко
Фото:DERKS
Количество просмотров 12
27.01.2025 
Фото:DERKS
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
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