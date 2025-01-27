Производитель надеется при помощи модернизированного кроссовера увеличить продажи

В Китае за 5 дней оформили 70 тысяч заказов на рестайлинговую Tesla Model Y

Заказы на модернизированную версию кроссовера Tesla Model Y в Китае всего за пять дней достигли уровня в 70 тысяч. Дилеры начнут отгружать рестайлинговый автомобиль с марта, но демонстрационные версии уже есть в автосалонах.

Модели Tesla Model Y после модернизации в январе придали внешность, стилизованную под беспилотник Cybercab. Кроссовер получил новые материалы отделки и 8-дюймовую сенсорную панель для пассажиров второго ряда. Цена модели для рынка Китая стартует от 263 500 юаней (примерно 3,5 млн рублей по актуальному курсу).

Tesla Model Y

Утверждается, что при обновлении Model Y принимали активное участие китайские инженеры Tesla. Над созданием нового софта и аппаратными усовершенствованиями трудились американцы, а китайцы работали над улучшением внешнего дизайна и интерьера автомобиля.

По мнению потенциальных покупателей, опрошенных в дилерских центрах, у Model Y есть на местном рынке сильные конкуренты, включая новый вседорожник Xiaomi YU7.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: yicai.com