Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Model Y
27 января
Производитель надеется при помощи модернизированного кроссовера увеличить продажи
В Китае за 5 дней оформили 70 тысяч заказов на...
УАЗ Пикап
27 января
Эти пикапы начали резко набирать популярность в России
«Автостат» перечислил три самых популярных...
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
27 января
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
Глава Авто.ру Зарецкая: новые вызовы на...

Производитель надеется при помощи модернизированного кроссовера увеличить продажи

В Китае за 5 дней оформили 70 тысяч заказов на рестайлинговую Tesla Model Y

Заказы на модернизированную версию кроссовера Tesla Model Y в Китае всего за пять дней достигли уровня в 70 тысяч. Дилеры начнут отгружать рестайлинговый автомобиль с марта, но демонстрационные версии уже есть в автосалонах.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Японка» нашей сборки от 2 млн рублей – что с ней не так?

Модели Tesla Model Y после модернизации в январе придали внешность, стилизованную под беспилотник Cybercab. Кроссовер получил новые материалы отделки и 8-дюймовую сенсорную панель для пассажиров второго ряда. Цена модели для рынка Китая стартует от 263 500 юаней (примерно 3,5 млн рублей по актуальному курсу).

Tesla Model Y
Tesla Model Y

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Утверждается, что при обновлении Model Y принимали активное участие китайские инженеры Tesla. Над созданием нового софта и аппаратными усовершенствованиями трудились американцы, а китайцы работали над улучшением внешнего дизайна и интерьера автомобиля.

По мнению потенциальных покупателей, опрошенных в дилерских центрах, у Model Y есть на местном рынке сильные конкуренты, включая новый вседорожник Xiaomi YU7.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: yicai.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 26
27.01.2025 
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0