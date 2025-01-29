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Строительство обхода Адлера уменьшит количество пробок до Красной Поляны

В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера

Недавно прошло первое заседание экспертного совета под председательством министра транспорта Романа Старовойта, посвященное рассмотрению технико-экономических параметров крупнейших инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры. Особое внимание было направлено на проект возведения автодорожного обхода Адлера длиной 9,8 км.

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Данный проект увеличит туристический потенциал региона, ликвидирует пробки на подъезде к аэропорту города Сочи. Также он обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.

В 2025 году началась подготовка территории для строительства. Запланировано возведение автодорожного тоннеля, двух транспортных развязок и разворотного путепровода через федеральную трассу А-147.

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Уточняется, что при небольшой протяженности обход Адлера является технически сложным и капиталоемким проектом.

На заседании также обсудили технико-экономические показатели проекта и основные проектные решения.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: Минтранс РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 20
29.01.2025 
Фото:Wikimedia
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