Строительство обхода Адлера уменьшит количество пробок до Красной Поляны

В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера

Недавно прошло первое заседание экспертного совета под председательством министра транспорта Романа Старовойта, посвященное рассмотрению технико-экономических параметров крупнейших инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры. Особое внимание было направлено на проект возведения автодорожного обхода Адлера длиной 9,8 км.

Данный проект увеличит туристический потенциал региона, ликвидирует пробки на подъезде к аэропорту города Сочи. Также он обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.

В 2025 году началась подготовка территории для строительства. Запланировано возведение автодорожного тоннеля, двух транспортных развязок и разворотного путепровода через федеральную трассу А-147.

Уточняется, что при небольшой протяженности обход Адлера является технически сложным и капиталоемким проектом.

На заседании также обсудили технико-экономические показатели проекта и основные проектные решения.

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Источник: Минтранс РФ