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Эксплуатация электромобилей в России в шесть раз дешевле, чем машин с ДВС

Эксперт Турчаков: владельцы электрокаров в РФ экономят более ₽100 тысяч в год

Специалист рынка НТИ «Автонет» Алексей Турчаков рассказал, что в 2024 году владельцы авто на альтернативном топливе тратили на эксплуатацию примерно в шесть раз меньше, чем владельцы машин с ДВС.

В ценовом эквиваленте размер экономии составляет более 100 тысяч рублей в год, пояснил специалист.

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Он считает, что если водитель предпочитает передвигаться по городу на личном транспорте, тогда электромобиль для него является самым приемлемым вариантом. В текущем году собственники «электричек» тратили на дорогу около 1500 рублей в месяц, а владельцы машин с бензиновом ДВС – 9000 рублей.

При этом не стоит забывать, что на зарядку электромобиля уходит 5-6 часов ежедневно. Эксперт советует заранее продумать места зарядки перед покупкой электрички. В мегаполисах появляется все больше зарядных станций, а наличие личной и обособленной розетки гарантирует отсутствие переживаний о заряде аккумулятора.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: Прайм

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 492
02.02.2025 
Фото:АГН Москва
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