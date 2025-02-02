Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Парк культуры и отдыха «Стрелка» на месте впадения реки Которосль в Волгу.
14 февраля
Едем в столицу Золотого кольца — на выходные в Ярославль
«За рулем» составил маршрут для поездки в самый...
Aito Seres М9
14 февраля
Этот роскошный кроссовер признан автомобилем 2024 года в Китае и скоро приедет в Россию
Aito Seres М9 будет русифицирован и выйдет на...
Студенты колледжей пройдут уникальную подготовку благодаря «Газпромнефть-СМ»
14 февраля
Студенты колледжей пройдут уникальную подготовку благодаря «Газпромнефть-СМ»
«Газпромнефть – смазочные материалы» реализует...

Стало известно, когда можно дольше не платить за проезд по платкам

Эксперт Моржаретто: при оплате проезда по дороге можно «прибавить» выходные

Неоплата проезда по платным трассам в установленное время не всегда является основанием для начисления штрафа, пишут «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто.

По закону, к времени оплаты можно «прибавить» выходные и праздничные дни, как при оплате проезда по дороге, где работает система free flow, так при автоматическом аннулировании штрафа в случае погашения долга, пояснил специалист.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вода в радиаторе, замерзшие стекла, полный привод и еще 6 зимних опасностей

Водителей больше интересует стоимость проезда по платке, чем сроки, в течение которых нужно оплатить проезд и погасить свою задолженность, отмечает Моржаретто.

Верховный суд РФ постановил, что неоплата проезда по платной дороге в установленный срок в ряде ситуаций не является основанием для начисления штрафа. Иногда время на оплату увеличивается по закону.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 164
02.02.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0