Стало известно, когда можно дольше не платить за проезд по платкам
Неоплата проезда по платным трассам в установленное время не всегда является основанием для начисления штрафа, пишут «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто.
По закону, к времени оплаты можно «прибавить» выходные и праздничные дни, как при оплате проезда по дороге, где работает система free flow, так при автоматическом аннулировании штрафа в случае погашения долга, пояснил специалист.
Водителей больше интересует стоимость проезда по платке, чем сроки, в течение которых нужно оплатить проезд и погасить свою задолженность, отмечает Моржаретто.
Верховный суд РФ постановил, что неоплата проезда по платной дороге в установленный срок в ряде ситуаций не является основанием для начисления штрафа. Иногда время на оплату увеличивается по закону.
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Источник: Известия