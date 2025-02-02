Стало известно, когда можно дольше не платить за проезд по платкам

Эксперт Моржаретто: при оплате проезда по дороге можно «прибавить» выходные

Неоплата проезда по платным трассам в установленное время не всегда является основанием для начисления штрафа, пишут «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто.

По закону, к времени оплаты можно «прибавить» выходные и праздничные дни, как при оплате проезда по дороге, где работает система free flow, так при автоматическом аннулировании штрафа в случае погашения долга, пояснил специалист.

Водителей больше интересует стоимость проезда по платке, чем сроки, в течение которых нужно оплатить проезд и погасить свою задолженность, отмечает Моржаретто.

Верховный суд РФ постановил, что неоплата проезда по платной дороге в установленный срок в ряде ситуаций не является основанием для начисления штрафа. Иногда время на оплату увеличивается по закону.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия