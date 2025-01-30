В конкурентах Tesla, но этот SUV возьмет новациями и высоким уровнем безопасности

Volvo презентовал7-местный 510-сильный SUV EX90 с отделкой премиум

Шведский автопроизводитель Volvo представил семиместный внедорожник EX 90 2025 года, флагманский электрический SUV получил три ряда сидений.

Силовой агрегат представлен аккумулятором емкостью 111 кВт/ч и двумя вариантами силовых установок. Мощность версии в базовой комплектации составляет 402 л.с. и 568 Нм, до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 5,7 секунды. Мощность топовая модификация составляет 510 л.с. и 671 Нм, а до первой «сотни» автомобиль ускоряется за 4,7 секунды.

Volvo SUV EX90

Запаса хода на одном заряде EX90 хватит до 500 км, а на заряд батареи с 10% до 80% потребуется всего 30 минут. В салоне могут уместиться сразу семь пассажиров.

Volvo SUV EX90

Цены на Volvo EX90 стартуют от 79,995 тыс. долларов (порядка 7,84 млн рублей), а цена версии Ultra – 84,345 тыс. долларов (почти 8,3 млн рублей по текущему курсу). Конкурентами флагманского кроссовера называют Kia EV9, Rivian R1S и Tesla Model X, но у Volvo – премиальная отделка, новации и высокий уровень безопасности.

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Источник: volvocars.com