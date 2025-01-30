На обходе Адлера началось расширение путепровода

В Сочи приступили к расширению путепровода на обходе Адлера

Обход Адлера станет частью большого дорожного проекта от трассы М-4 «Дон» до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким, проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что сейчас на шестом километре автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна начались работы по расширению путепровода. Путепровод и его подходы расширят до двух полос. Все работы планируют закончить к курортному сезону.

Хуснуллин пояснил, что обход Адлера протяженностью около 10 км будут возводить поэтапно. Он сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны и обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера.

Проект М-4 «Дон» – Сочи поможет заметно улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье, отметил Хуснуллин.

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Источник: telegram-канал зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина