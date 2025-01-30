Цена ниже на миллион: кроссовер российской сборки резко подешевел

Бренд Evolute снизил стоимость электрического кроссовера i-Joy на 1,2 млн рублей

В России изменились цены двух электромобилей российского бренда Evolute. Машины собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Одна модель резко подешевела, а у второй увеличилась прямая скидка.

Так, стоимость Evolute i-Joy стала ниже на 1 220 000 рублей, составив 2 775 000 рублей, но при этом исчезла и прямая скидка в размере 1 320 000 рублей.

Evolute i-Joy

Вместо нее теперь предлагается скидка за раннее авансирование машины в размере 100 000 рублей, с учетом которой автомобиль стоит 2 675 000 рублей. Evolute i-Joy оснащается электрической силовой установкой, которая состоит из установленного на передней оси электромотора мощностью 163 л. с. (195 Нм) и тяговой батареи емкостью 53 киловатт-часа. Запас хода равен 407 км по циклу NEDC.

Интерьер Evolute i-Joy

Цена седана Evolute i-Pro осталась прежней, но прямая скидка увеличилась с 375 000 до 465 380 рублей. С ее учетом модель теперь стоит 2 384 620 рублей (-90 380 рублей).

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

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Источник: Автоновости дня