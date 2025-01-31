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Ввозимые в Россию автомобили заметно подорожают: раскрыты причины

Frank Auto: машины в РФ подорожают на 5-15% из-за белорусского утильсбора

В Беларуси могут повысить утильсбор до такого же уровня, как в России. Из-за этого подорожают машины, поставляемые в рамках параллельного импорта, считает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

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Она пояснила, что сейчас из-за разницы в сборах поставщики могут экономить и продавать машины дешевле, чем они доступны у дилеров. Также могут исчезнуть выгодные предложения на покупку автомобилей.

Специалист предполагает, что объем поставок «серых» машин может упасть в 5-7 раз: с нынешних 10-15% до 2-5%. Массовые модели при этом могут подорожать на 3-8%, люксовые – на 5-15%.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 159
31.01.2025 
Фото:Depositphotos
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