Ввозимые в Россию автомобили заметно подорожают: раскрыты причины

Frank Auto: машины в РФ подорожают на 5-15% из-за белорусского утильсбора

В Беларуси могут повысить утильсбор до такого же уровня, как в России. Из-за этого подорожают машины, поставляемые в рамках параллельного импорта, считает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

Она пояснила, что сейчас из-за разницы в сборах поставщики могут экономить и продавать машины дешевле, чем они доступны у дилеров. Также могут исчезнуть выгодные предложения на покупку автомобилей.

Специалист предполагает, что объем поставок «серых» машин может упасть в 5-7 раз: с нынешних 10-15% до 2-5%. Массовые модели при этом могут подорожать на 3-8%, люксовые – на 5-15%.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Известия»