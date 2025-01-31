Скоро за деньги: проезд по Мытищинской хорде с февраля станет платным

Группа «ВИС»: с 1 февраля 2025 года проезд по Мытищинской хорде будет платным

Тестирование нового участка подмосковной дороги завершено, оно проводилось с момента открытия движения 17 декабря 2024 года. С 00:00 1 февраля 2025 года проезд по Мытищинской хорде станет платным.

Мытищинская скоростная хорда

Плата за проезд будет взиматься по системе «свободный поток» (free flow), что исключает необходимость остановки транспортных средств для оплаты. Оплата будет производиться через сайт оператора трассы, компании «Транстолл», по номеру автомобиля. Также возможна оплата с использованием транспондеров.

Оплачивать нужно только за фактически пройденный участок дороги, так как трасса разделена на 5 зон. В течение 5 дней после поездки необходимо посетить сайт vis-transtoll.ru (пока в процессе настройки), воспользоваться кнопкой «Быстрая оплата», ввести номер автомобиля, и система автоматически рассчитает сумму, которую необходимо заплатить.

Если срок оплаты нарушен, будет начислен административный штраф.

Тарифы можно найти на официальном сайте оператора. В ближайшее время там также появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно будет заранее пополнять счет для автоматических списаний при проезде. Это удобно для тех водителей, кто часто пользуется данной дорогой.

Для оплаты через транспондеры можно использовать устройства, привязанные к личному счету водителя у одного из российских поставщиков транспондеров. Это стало возможным благодаря интеграции Мытищинской хорды в систему интероперабельности, которая используется на большинстве платных дорог России.

Кстати, на этой неделе Мособлдума одобрила введение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Для физлиц он составит 3 тыс. рублей, для юриц – 10 тыс. рублей. Закон вступит в силу после подписания губернатором Андреем Воробьевым, через 10 дней после опубликования.

Справка

Мытищинская хорда соединила Афанасовское и Ярославское шоссе, предоставляя также выходы на Осташковское и Пироговское шоссе. Дорога пролегает на расстоянии 4-8 км от МКАД, выполняя функцию его дублера и обеспечивая альтернативные маршруты через местные дороги.

Для жителей северо-востока Подмосковья с появлением хорды время в пути до Москвы сократилось, в среднем, на час, а также стало быстрее добираться до международного аэропорта Шереметьево, избегая загруженных участков столичной транспортной сети.

В ходе тестового бесплатного периода эксплуатации было зафиксировано свыше 1 200 000 поездок.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: vis-group.ru