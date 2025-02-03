Электромобили Атом заметили на столичных улицах

Предсерийный прототип электромобиля Атом проходит испытания в Москве

В начале февраля по меньшей мере два прототипа перспективного российского электромобиля Атом выехали на улицы столицы для прохождения дорожных тестов. Источник, опубликовавший снимки, указывает что автомобили «проходят доводочные испытания в реальных условиях на дорогах Москвы».

Напомним, основными особенностями Атома являются полностью оригинальная электрическая платформа, кузов без центральной стойки с распашными дверями и дисплей с приборами и управлением основными функциями, интегрированный в рулевое колесо.

Также заявлены проекционный дисплей с функцией дополненной реальности AR HUD, полностью светодиодная светотехника, двухцветная окраска кузова. Кросс-хэтчбек получит электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи, заряда которой должно хватать на 500 км.

Начало серийного производства Атома на мощностях завода «Москвич» запланировано на июнь 2025 года. В конце января, после публикации дизайна серийной версии, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отнесся к этим срокам скептически и стартом реально серийной сборки обозначил конец 2025 года. Изначально заданная цена в 2 млн на данный момент не соответствует реальности, отметил Кадаков, – скорее речь идет о «вилке» 3-4 млн рублей.

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Источник: RCI News