Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Электромобили Атом заметили на столичных улицах

Предсерийный прототип электромобиля Атом проходит испытания в Москве

В начале февраля по меньшей мере два прототипа перспективного российского электромобиля Атом выехали на улицы столицы для прохождения дорожных тестов. Источник, опубликовавший снимки, указывает что автомобили «проходят доводочные испытания в реальных условиях на дорогах Москвы».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Напомним, основными особенностями Атома являются полностью оригинальная электрическая платформа, кузов без центральной стойки с распашными дверями и дисплей с приборами и управлением основными функциями, интегрированный в рулевое колесо.

Также заявлены проекционный дисплей с функцией дополненной реальности AR HUD, полностью светодиодная светотехника, двухцветная окраска кузова. Кросс-хэтчбек получит электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи, заряда которой должно хватать на 500 км.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Начало серийного производства Атома на мощностях завода «Москвич» запланировано на июнь 2025 года. В конце января, после публикации дизайна серийной версии, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отнесся к этим срокам скептически и стартом реально серийной сборки обозначил конец 2025 года. Изначально заданная цена в 2 млн на данный момент не соответствует реальности, отметил Кадаков, – скорее речь идет о «вилке» 3-4 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RCI News

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1481
03.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0