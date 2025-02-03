Новый 200-сильный японский кроссовер выходит в продажу: известны цены

В Китае 3 марта начнутся продажи электрокроссовера Toyota bZ3X

В Китае 3 марта стартуют продажи кроссовера Toyota bZ3X. Модель собирают на совместном предприятии GAC-Toyota.

Toyota bZ3X

Длина кроссовера равна 4600 мм при колесной базе 2765 мм. Одной из основных особенностей модели стала усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) Momenta 5.0. Она включает такие функции, как предупреждение о столкновении, мониторинг слепых зон, система экстренной остановки.

Новинка получила двухцветный мультируль, 8,8-дюймовую ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый плавающий центральный экран управления.

Toyota bZ3X

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 201 л.с. Максимальная скорость равна 160 км/ч. Тяговая батарея будет предлагаться в трех вариантах емкости: 50, 58 и 68 кВт·ч, Запас хода равен 430, 520 и 610 км соответственно. Примерно за полчаса емкость аккумулятора пополняется с 30 до 80%.

В КНР стоимость новинки начинается от 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: Carnewschina.com