Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Новый 200-сильный японский кроссовер выходит в продажу: известны цены

В Китае 3 марта начнутся продажи электрокроссовера Toyota bZ3X

В Китае 3 марта стартуют продажи кроссовера Toyota bZ3X. Модель собирают на совместном предприятии GAC-Toyota.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

Рекомендуем
Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»

Длина кроссовера равна 4600 мм при колесной базе 2765 мм. Одной из основных особенностей модели стала усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) Momenta 5.0. Она включает такие функции, как предупреждение о столкновении, мониторинг слепых зон, система экстренной остановки.

Новинка получила двухцветный мультируль, 8,8-дюймовую ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый плавающий центральный экран управления.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 201 л.с. Максимальная скорость равна 160 км/ч. Тяговая батарея будет предлагаться в трех вариантах емкости: 50, 58 и 68 кВт·ч, Запас хода равен 430, 520 и 610 км соответственно. Примерно за полчаса емкость аккумулятора пополняется с 30 до 80%.

В КНР стоимость новинки начинается от 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carnewschina.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 815
03.02.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0