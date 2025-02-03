Новый 200-сильный японский кроссовер выходит в продажу: известны цены
В Китае 3 марта стартуют продажи кроссовера Toyota bZ3X. Модель собирают на совместном предприятии GAC-Toyota.
Длина кроссовера равна 4600 мм при колесной базе 2765 мм. Одной из основных особенностей модели стала усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) Momenta 5.0. Она включает такие функции, как предупреждение о столкновении, мониторинг слепых зон, система экстренной остановки.
Новинка получила двухцветный мультируль, 8,8-дюймовую ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый плавающий центральный экран управления.
Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 201 л.с. Максимальная скорость равна 160 км/ч. Тяговая батарея будет предлагаться в трех вариантах емкости: 50, 58 и 68 кВт·ч, Запас хода равен 430, 520 и 610 км соответственно. Примерно за полчаса емкость аккумулятора пополняется с 30 до 80%.
В КНР стоимость новинки начинается от 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу).
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Источник: Carnewschina.com