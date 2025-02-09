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Сколько стоит такой кроссовер у нас и в Европе? Сравнили цены!

Автопоток: китайские машины в Европе стоят столько же, сколько и в России

На европейском рынке обнаружился кроссовер бренда, принадлежащего Dongfeng, – источник публикует снимок рекламного баннера с изображением DFSK Glory 500, висящего на одной из улиц Рима. Сообщается, что такой автомобиль с бензиновым двигателем 1.5 (106 л.с.) на итальянском рынке стоит 17 900 евро, то есть примерно 1,8 млн рублей. По трансмиссии есть выбор между механикой и вариатором.

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У нас этот автомобиль в своем оригинальном обличии известен не особо широко, однако в России он продается официально: DFSK 500 с бензиновым двигателем и безальтернативным вариатором стоит от 1 729 000 рублей. Но стоит учесть, что сейчас действует прямая скидка от дистрибьютора. С ее учетом цена этого кросса даже чуть ниже европейской.

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А вот интересный момент: в России продается еще один точно такой же кроссовер (с небольшой поправкой на нюансы внешности), но с электромобильной начинкой. Догадались? Правильно, это Evolute i-Joy. И его цена находится на том же – невысоком, надо признать – уровне: от 1 750 000 рублей. Правда, это с учетом фирменного дисконта и участия покупателя в госпрограмме...

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1615
09.02.2025 
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