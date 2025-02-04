Маршруты для автотуристов подскажет нейросеть
Компания SportNet, резидент Сколково, создала многофункциональную платформу для автопутешествий, позволяющую планировать маршруты, находить спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, арендовать автодома и отправлять сигналы о помощи.
Платформа использует нейросеть, обученную на проверенных данных, для быстрого создания индивидуальных маршрутов, предлагая уникальные спортивные объекты и места, которые нельзя найти в обычных путеводителях.
Приложение будет полезно любителям экстремальных видов спорта, таких как сплав на байдарках, скалолазание и велосипедные поездки в необычных местах.
Пользователи смогут делиться локациями для активного отдыха и находить интересные остановки на своих маршрутах.
Интеллектуальный ассистент платформы подберет места для занятий спортом или кемпинга, ориентируясь на предпочтения пользователей. Также есть возможность создавать и публиковать собственные маршруты, добавляя информацию и описания на интерактивной карте.
Особенность платформы – кнопка SOS, которая позволяет отправить сигнал о помощи близким путешественникам или запросить помощь в ближайших кемпингах и сервисных центрах. В экстренных ситуациях запросы могут быть направлены и на указанные экстренные контакты пользователя.
Команда проекта в настоящее время работает над интеграцией интеллектуального ассистента, улучшая функциональность платформы для удобства путешественников.
Кстати, в Московской области улучшают подъездные дороги к туристическим местам – протяженность отремонтированных дорог к местам притяжения составила около 600 км.
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Источник: RT