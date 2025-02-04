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Маршруты для автотуристов подскажет нейросеть

SportNet создала в РФ многофункциональную платформу для автопутешественников

Компания SportNet, резидент Сколково, создала многофункциональную платформу для автопутешествий, позволяющую планировать маршруты, находить спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, арендовать автодома и отправлять сигналы о помощи.

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Платформа использует нейросеть, обученную на проверенных данных, для быстрого создания индивидуальных маршрутов, предлагая уникальные спортивные объекты и места, которые нельзя найти в обычных путеводителях.

Приложение будет полезно любителям экстремальных видов спорта, таких как сплав на байдарках, скалолазание и велосипедные поездки в необычных местах.

Пользователи смогут делиться локациями для активного отдыха и находить интересные остановки на своих маршрутах.

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Интеллектуальный ассистент платформы подберет места для занятий спортом или кемпинга, ориентируясь на предпочтения пользователей. Также есть возможность создавать и публиковать собственные маршруты, добавляя информацию и описания на интерактивной карте.

Особенность платформы – кнопка SOS, которая позволяет отправить сигнал о помощи близким путешественникам или запросить помощь в ближайших кемпингах и сервисных центрах. В экстренных ситуациях запросы могут быть направлены и на указанные экстренные контакты пользователя.

Команда проекта в настоящее время работает над интеграцией интеллектуального ассистента, улучшая функциональность платформы для удобства путешественников.

Кстати, в Московской области улучшают подъездные дороги к туристическим местам – протяженность отремонтированных дорог к местам притяжения составила около 600 км.

Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 80
04.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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