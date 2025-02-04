Владельцам каких машин теперь грозит штраф в размере 2-5 тысяч рублей

Хайцеэр: запрет на авто из-за несоответствия экоклассу не является новой нормой

Согласно новым правилам техосмотра автомобилей владельцам старых машин (10 лет и старше) грозят штрафы из-за несоответствия экологическим требованиям.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр подчеркнул, что запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае их несоответствия экологическому классу не является новой нормой. Просто теперь будут строже контролировать этот вопрос.

«Многие водители снимают устройства, предназначенные для снижения вредных выхлопов. Это создает определенные сложности, поскольку в стране много автомобилей старше десяти лет, а средний возраст автомобилей составляет 16 лет. Многие машины не соответствуют экологическим нормам, возможно, даже хуже уровня Евро-0, хотя они были проданы и продолжают эксплуатироваться», – отмечает вице-президент НАС.

Хайцеэр напомнил, что отечественные автомобили долгое время производились с экологическими классами Евро-0 и Евро-2 и продолжают выходить на рынок в таком состоянии. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие экологические требования, ситуация ухудшается.

Дело в том, что из-за некачественного бензина и плохого топлива у автомобилей начинаются проблемы с топливной системой. Это приводит к повреждению катализаторов и удалению сажевых фильтров, тем самым ухудшается экологический класс автомобилей.

Еще три года назад в мегаполисах воздух был значительно чище, а сейчас количество автомобилей с низким экологическим классом растет и вредит природе. Теперь проверка экологических норм будет проводиться по всей строгости, а водителям грозят штрафы в размере 2-5 тыс. рублей, рассказал Хайцеэр. При этом он уточнил, что не знает, как будет действовать этот регламент. Не исключены какие-то внезапные проверки, подытожил эксперт.

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Источник: tsargrad.tv