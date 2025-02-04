Пассажиропоток на ВСМ Петербург — Москва может достичь 23 млн человек к 2029 году

Стали известны примерные цены билетов на разные участки ВСМ Петербург – Москва

Предварительная стоимость билетов на поезда, которые будут курсировать на высокоскоростной магистрали (ВСМ) по маршруту Петербург – Москва, составляет 8,9 тыс. рублей.

Самый дешевый билет для проезда по ВСМ будет для пассажиров, следующих из Москвы в Тверь и из Петербурга в Великий Новгород. Стоимость билетов в этом случае составит от 1,6 до 1,8 тыс. рублей соответственно.

От Петербурга до Твери – 7,6 тысячи, от Петербурга до Великого Новгорода – 1,8 тысячи. При этом отмечается, что цены будут закономерно повышаться. Ожидается, что к 2030 году стоимость полного билета составит почти 10 тыс. рублей, до Твери – 8,5 тыс., а до Великого Новгорода – чуть больше 2 тыс. рублей.

Согласно прогнозам, пассажиропоток в 2029 году может достичь примерно 23 млн человек, прогноз на 2028 год – порядка 12 млн. При этом отмечается, что большинство пассажиров будут приобретать билеты на полный маршрут.

Напомним, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург планируется на апрель 2028 года.

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Источник: fontanka.ru