Dodge Woodsman — винтажный 4×4 дом на колесах, который всех переживет
В мире автодомов есть настоящие редкости, и один из них, Dodge Woodsman 1975 года, вновь выставлен на продажу.
Этот кемпер 4×4 – настоящий винтажный автодом, готовый к приключениям. Построенный на основе шасси Dodge и оснащенный двигателем Mopar V8 объемом 5 литров, Woodsman представляет собой капсулу времени, идеально подходящую для бездорожья и путешествий.
Woodsman был создан компанией Champion Homes из Мичигана в начале 1970-х годов. Champion разрабатывал кемпер 4×4, который сочетал бы в себе комфорт и проходимость.
Некоторые источники утверждают, что всего было произведено от восьми до 500 таких автомобилей, что делает Woodsman настоящей редкостью.
Одной из отличительных черт этого автодома является конструкция. Каркас выполнен из алюминия и нержавеющей стали. Его внешний вид напоминает танк, особенно когда он не окрашен, но в этом есть своя привлекательность. Салон автомобиля, несмотря на возраст, в отличном состоянии.
Известно, что у этого конкретного экземпляра было два владельца и пробег около 100 км. Машина имеет полный солнцезащитный чехол, а мотор V8 работает без нареканий.
На данный момент продавец выставил цену в 25 000 долларов (2,5 млн рублей), но готов к торгу или обмену.
Это предложение может заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет не просто автомобиль, а настоящий исторический артефакт с потенциалом для приключений.
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Источник: The Drive