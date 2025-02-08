Dodge Woodsman — винтажный 4×4 дом на колесах, который всех переживет

Раритетный Dodge Woodsman 1975 года продают за 25 000 долларов (2,5 млн рублей)

В мире автодомов есть настоящие редкости, и один из них, Dodge Woodsman 1975 года, вновь выставлен на продажу.

Этот кемпер 4×4 – настоящий винтажный автодом, готовый к приключениям. Построенный на основе шасси Dodge и оснащенный двигателем Mopar V8 объемом 5 литров, Woodsman представляет собой капсулу времени, идеально подходящую для бездорожья и путешествий.

Woodsman был создан компанией Champion Homes из Мичигана в начале 1970-х годов. Champion разрабатывал кемпер 4×4, который сочетал бы в себе комфорт и проходимость.

Некоторые источники утверждают, что всего было произведено от восьми до 500 таких автомобилей, что делает Woodsman настоящей редкостью.

Одной из отличительных черт этого автодома является конструкция. Каркас выполнен из алюминия и нержавеющей стали. Его внешний вид напоминает танк, особенно когда он не окрашен, но в этом есть своя привлекательность. Салон автомобиля, несмотря на возраст, в отличном состоянии.

Известно, что у этого конкретного экземпляра было два владельца и пробег около 100 км. Машина имеет полный солнцезащитный чехол, а мотор V8 работает без нареканий.

На данный момент продавец выставил цену в 25 000 долларов (2,5 млн рублей), но готов к торгу или обмену.

Это предложение может заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет не просто автомобиль, а настоящий исторический артефакт с потенциалом для приключений.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: The Drive