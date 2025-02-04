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Новый 7-местный кроссовер Hyundai вышел в продажу

Компания Hyundai открыла предзаказы на новый флагманский внедорожник Ioniq 9

Автопроизводитель Hyundai раскрыл цены на разные версии своего нового флагмана Ioniq 9. Прием заказов на автомобиль стартовал в Южной Корее.

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Стоимость 7-местного внедорожника находится в пределах от 45 800 до 53 100 долларов. Автомобиль построен на платформе E-GMP и оснащен аккумулятором емкостью 110,3 кВт•ч, запас хода составляет свыше 500 км.

Hyundai Iconiq 9
Hyundai Iconiq 9

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Ioniq 9 отличает аэродинамичный дизайн с коэффициентом лобового сопротивления 0,259. Размеры новинки 5060*1980*1790 мм при колесной базе 3130 мм. Автомобиль получил панорамный дисплей, объединяющий 12,3-дюймовую приборную панель и мультимедийную систему.

6-местная версия получила вращающиеся кресла второго ряда, а 7-местная – раскладную спинку третьего ряда.

Hyundai Iconiq 9
Hyundai Iconiq 9

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Hyundai Ioniq 9 доступен в трех версиях. Мощность заднеприводной составляет 218 л.с., запас хода равен 532 км. Полноприводная версия развивает 307 л.с., запас хода – 503 км, а топовая версия выдаёт 428 л.с. и имеет запас хода в 501 км. Система 800-вольтовой зарядки позволяет восполнить заряд батареи с 10% до 80% за 24 минуты при использовании станции на 350 кВт.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: Korean Car Blog

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Ушакова Ирина
Фото:KCB
Количество просмотров 765
04.02.2025 
Фото:KCB
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