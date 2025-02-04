Склады автодилеров переполнены: эксперт раскрыл причину

Эксперт Шкуматов: склады автодилеров переполнены из-за повышения утильсбора

Затоваривание на складах российских автодилеров в первую очередь произошло из-за повышения утильсбора, рассказал автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

В 2024 году в ожидании этой меры в РФ массово завезли новые машины по старым ставкам, пояснил он.

Шкуматов отмечает, что на фоне наращивания поставок перед ростом «утиля» было ожидаемо, что склады будут переполнены и распродавать их будут постепенно. Дилеры рассчитывали, что запасы распродадут довольно быстро и уже в феврале склады опустеют. Но продажи резко упали, и эти надежды не оправдались.

Спрос на машины обвалился, так как в стране резко ужесточились требования по выдаче кредитов, объяснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

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Источник: RT