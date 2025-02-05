Власти Краснодара поставили цель полностью решить проблему пробок на дорогах

Мэр Краснодара Наумов рассказал о крупных дорожных проектах 2025 года

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что власти города поставили перед собой цель полностью решить проблему пробок на дорогах. Он рассказал о предстоящих дорожных работах в городе.

«Краснодар должен развиваться как столица, как один из лучших городов страны, каким он является. Мы сталкиваемся с весьма амбициозной целью – решением вопросов дорожного движения, особенно учитывая поддержку со стороны краевой администрации», – сообщил мэр.

Проблему пробок поможет решить реконструкция автодороги на Западном Обходе, пояснил мэр. Он отметил, что продолжаются такие масштабные проекты, как реконструкция улицы Симферопольской и возведение подземного перехода на улице Дзержинского. В городе планируют отремонтировать 10 дорог общей протяженностью свыше 25 км и обновить 40 участков тротуаров.

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Источник: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова