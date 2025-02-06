Названы самые ненадежные электрокары в возрасте до пяти лет

What Car перечислил пять самых ненадежных электромобилей

Издание What Car назвало самые ненадежные электромобили с пробегом, проведя опрос среди владельцев машин. Автомобили оценивались по 100-балльной системе.

В ходе опроса выяснилось, что самым ненадежным электрокаром на вторичке стал выпускаемый с 2022 года MG4 EV. Опрошенные автовладельцы оценили его в 63,8%, 30% сообщили о поломках.

MG4 EV

На втором месте – Vauxhall Corsa Electric с рейтингом надежности 72,2%, на неисправности жаловались 25% владельцев.

Далее следует Porsche Taycan с рейтингом надежности 76,2%, 58% владельцев сообщили о поломках.

Также в перечень попали модели Hyundai Ioniq 5 2021 года и Hyundai Ioniq 2016 года с рейтингом надежности 83,9% и 84,5% соответственно.

Vauxhall Corsa Electric

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Источник: What Car